疑醉酒襲擊2男 西亞李畢福被控罪逮捕

編譯尤寶琪／綜合報導
西亞李畢福被控襲擊罪遭逮捕。（路透資料照片）
西亞李畢福被控襲擊罪遭逮捕。（路透資料照片）

紐奧良嘉年華(Mardi Gras)慶典拉開序幕，但頗具爭議的演員兼前童星西亞李畢福(Shia LaBeouf)卻因為涉嫌攻擊兩名男子，面臨刑事指控，被控襲擊罪而遭逮捕；紐奧良警察局以向「今日美國」(USA Today)證實此消息。

根據警方，兩名男子報案，聲稱在皇家街1400號街區遭到襲擊，警方在獲報後隨即趕到現場；調查人員表示，李畢福據稱在附近一家店內「製造騷亂，並變得愈來愈具有攻擊性」。

警方補充，這位「變形金剛」主演，接著被送往醫院「治療不明傷勢」，隨後被逮捕並被控兩項毆打罪。李畢福的居留狀況目前尚無相關資訊；「今日美國」已經聯繫這位演員的代表，尋求置評。

根據「今日美國」報導，紐奧良警方證實李畢福因為在當地一家商店中出現不當行為，遭一名工作人員請出店外；隨後，李畢福據悉又毆打了附近一名男子，用拳頭多次毆打這位受害者。

根據警方，李畢福曾短暫離開現場，但隨後又返回且表現得「更具攻擊性」；幾名旁觀者試圖制服他，但他據稱又再次用拳頭毆打同一名男子的上半身；除此之外，李畢福還一拳毆打了另一名男子的鼻子；李畢福隨後再次被制服，直到警方趕到，之後他被送往醫院接受治療。

根據「好萊塢報導」，有多家酒吧員工向該媒體證實，李畢福自12日以來，就一直在紐奧良的酒吧狂歡；酒吧Ms. Mae's的警衛也告訴該媒體，表示李畢福在15日晚間出現於酒吧時，看起來「已經喝醉了」，且「有點好鬥」；根據報導，李畢福當時赤裸著上身，且身上沒帶現金，並在試圖扮演「明星調酒師」後被要求離開。

李畢福近年來多次遭指控擾亂治安和人身攻擊；先是在2014年，於百老匯演出後擾亂治安；接著在2017年因公共場合醉酒、擾亂治安和妨礙公務等罪名遭逮捕；2020年則是涉嫌攻擊一名男子而被控盜竊和毆打罪。

百老匯 好萊塢

