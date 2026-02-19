「實習醫生」漸凍症男星艾瑞克丹恩過世 享年53歲

美國男星艾瑞克丹恩辭世，享年53歲。(美聯社)

曾演出「實習醫生」的男星艾瑞克丹恩（Eric Dane）19日辭世，享年53歲。丹恩於2025年公開自己確診漸凍人症（ALS），也稱「Lou Gehrig’s Disease」，未料在宣布病情近一年後傳出噩耗，消息震驚演藝圈與粉絲。

艾瑞克丹恩與演員兼模特兒 Rebecca Gayheart 結婚，兩人育有兩名子女。去年夏天艾瑞克丹恩在ABC電視台節目Good Morning America受訪時坦言，確定罹病讓他感到憤怒，因他父親在他7歲時就自殺身亡，「我父親在我年幼時就離開了我。如今，很有可能我也會在女兒們還很小的時候離開她們。」

家屬聲明中表示：「我們懷著沉重的心情宣布，艾瑞克丹恩在與ALS勇敢抗爭後辭世，於周四下午離世。」聲明指出，他在生命最後的日子裡，有摯愛的妻子與兩個女兒Billie與Georgia，以及親友陪伴在側，「她們是他生命的中心」。

聲明最後寫道：「他將被深深懷念，永遠被愛著。艾瑞克深愛他的粉絲，並永遠感謝大家所給予的愛與支持。」

艾瑞克丹恩去年4月首度公開病況。他坦言手臂幾乎無法活動、語音改變，需以輪椅代步，身心備受衝擊。面對殘酷病程，他一度情緒激動，「任何一天都有理由不開心」，但強調不會放棄演出，「我仍有大腦、還能說話，不會因疾病放棄目的。」