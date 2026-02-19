真人版「航海王2」 全新邪惡勢力曝光

「魯夫」伊納基戈多伊（Inaki Godoy）在真人版影集「航海王」再度帶領夥伴展開偉大的冒險。（圖／Netflix提供）

Netflix真人版影集「航海王」第二季將於3月10日全球獨家上線，在追尋「世界最偉大寶藏」的旅途中，草帽海賊團將踏上風格迥異、充滿未知的島嶼，並正面迎戰一批實力更強、手段更殘酷的全新敵人，冒險與友情也將面臨更嚴苛的考驗。

伊納基戈多伊在真人版影集「航海王」飾演魯夫。圖／Netflix提供

日前釋出的「航海王」（ONE PIECE: Into the Grand Line）「巴洛克華克崛起」前導預告，揭開第二季最關鍵、也最致命的全新勢力--神祕刺客秘密組織 「巴洛克華克（Baroque Works）」。前導預告中暗示這個組織不僅勢力龐大、行事殘酷，其成員更各自隱藏真實身分，為草帽海賊團帶來前所未有的威脅。

在最新的前導預告中，草帽海賊團一行人將正式踏上偉大的航道，在第一個抵達的城鎮--羅格鎮遇到全新神秘刺客組織「巴洛克華克」，其中的成員之一Miss ALL星期三由蕾拉阿波娃（Lera Abova）飾演，一襲白色大衣配上白色牛仔帽帥氣登場，其神秘的果實能力讓她不費吹灰之力，便讓阻擋她的海軍開始攻擊自己。

除了Miss ALL星期三外，大夥也將在此遇到由查莉絲拉錢德蘭（Charithra Chandran）飾演的星期三小姐、大衛達斯馬齊安（David Dastmalchian）飾演的3號先生 (Mr. 3)、卡姆魯斯強森（Camrus Johnson）飾演的5號先生 (Mr. 5)，與蘇菲亞安妮卡魯索（Sophia Anne Caruso） 飾演的黃金周小姐等人，並在此展開精采的對決。