觀影說劇╱「追殺比爾」完整版首度公開 血腥大戰全彩呈現

昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）暴力美學代表作「追殺比爾」、「追殺比爾2：愛的大逃殺」上映逾20年，首度以完整合剪版之姿登上大銀幕。這次不只收錄了此前未公開過的片段，一刀未剪275分鐘完整呈現，還是由昆汀本人親自監督的全新4K修復版，並且以最初原本的全彩畫面精彩呈現瘋狂又華麗的「青葉屋大戰」，補足影迷心中遺憾。

「追殺比爾：完全血腥事件」全新4K修復由導演昆汀塔倫提諾親自監督，修復過程保留了35mm膠卷特有的顆粒感，而非過度磨皮，維持昆汀喜愛的邵氏電影復古風格。過去「追殺比爾」最經典的「青葉屋大戰」，由於美國審查機制而將後半段轉為黑白畫面。

這次「追殺比爾：完全血腥事件」全彩解禁！將灌注1700公升血漿的極致瘋狂華麗畫面完美還原，見證鄔瑪舒曼所飾演的新娘與劉玉玲所飾演的石井御蓮，尺度全開的絕美對決色彩，視覺效果爽度全面翻倍。

「追殺比爾」製作之初是以一部完整電影進行發想，但在考量戲院放映時長後，切分為上下兩集「追殺比爾」、「追殺比爾2：愛的大逃殺」。2006年，昆汀帶著融合兩部電影、全長275分鐘的完整合剪版來到坎城，並在2011年於在自家新比佛利影院播放，但遲遲沒有全面發行，直到坎城首映20年後的現在，影迷終於有機會彌補心中的遺憾。

本片不只完整呈現「追殺比爾」原先該有的樣貌，還收錄了由頂尖日本動畫公司Production I.G 製作長達超過7分鐘的石井御蓮起源故事，以及當初因時長過長，於正片中被刪減的未公開動畫片段，一次滿足影迷苦懸多年的願望。

「追殺比爾」片中鄔瑪舒曼穿著啟發自李小龍形象的黃色連身衣，腳踏鬼塚虎之姿已成為經典文化符碼，連YouTuber莫莉都曾在萬聖節 扮成「新娘」與阿漢、黑木太太等人一同演出電影經典橋段。

鄔瑪舒曼曾表示自己在拍攝「追殺比爾」期間曾意外撞車，造成頸椎永久傷害。片中的打鬥橋段也多由本人親自上陣，昆汀曾說鄔瑪舒曼完全不會怕，新動作練習個一兩次就能上手。鄔瑪舒曼也曾開玩笑表示：「那些動作戲根本談不上安全，保險 公司連半個動作都不會同意我做，那絕對違法。」

所有的努力最終也結出果實，「追殺比爾」讓鄔瑪舒曼獲得2004年金球獎 最佳女主角提名，成為她最具代表性的角色，浴血「新娘」形象永不曾褪色。而在完整版的「追殺比爾：完全血腥事件」中你更容易欣賞到鄔瑪舒曼如何優雅地在體能和技術挑戰、明星魅力和真誠情緒之間切換！