我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

華人第1人… 楊紫瓊獲「榮譽金熊獎」感性淚憶亡父：不是終點

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊紫瓊獲柏林影展終身成就金熊獎。(歐新社)
楊紫瓊獲柏林影展終身成就金熊獎。(歐新社)

第76屆柏林影展於台灣時間13日凌晨揭幕，楊紫瓊獲頒象徵終身成就的最高榮譽「榮譽金熊獎」，成為影展創辦以來首位得到此肯定的華人演員。她上台領獎時情緒激動，談到已故父親更一度落淚，氣氛格外動人；她致詞時強調：「這不是終點、是前行的短暫停歇。」

現年63歲的她從導演西恩貝克（Sean Bake）手中接下獎座。典禮現場同步播放她多部代表作片段，包括「臥虎藏龍」、「媽的多重宇宙」、「魔法壞女巫」等作品回顧，讓全場沉浸在致敬氛圍之中。

對於「終身成就」這個稱號，楊紫瓊以一貫從容口吻回應：「聽起來像終點，但我更願意把它當成一次暫停與深呼吸，回頭看看，再繼續往前走。」她還幽默補充：「當然我會走慢一點，免得有人把這隻熊拿回去。」引來笑聲。

談及投身影壇的起點，她回想起當年在馬來西亞熱愛舞蹈、重視紀律的自己，坦言從未想過故事會帶她走向如此廣闊的人生版圖，「電影不只是工作，它給了我一個遠超想像的世界」。她說，心中始終住著那個想讓父母驕傲的小女孩，提到父親時更紅了眼眶：「雖然他已不在，無法親眼看到，但如果今晚能看見我手中的金熊獎，我知道他一定會微笑。」

楊紫瓊也特別感謝柏林影展曾在早年給予她歸屬感與舞台，「那讓我明白邊緣聲音也有位置，還在摸索自我的創作者都能被看見。我很感激自己至今仍在成長與蛻變。」

西恩貝克則分享往事，透露自己早在1987年透過盜版錄影帶看見港片中華戰士，首次注意到楊紫瓊，並形容她是「一生難得一見的銀幕存在」，直言她只要踏入畫面就能改變整個空間的氛圍。兩人近期合作短片Sandiwara，她也笑說期待未來再一起拍長片，但立刻俏皮加上一句：「不過先說好，不能有床戲。」讓現場笑聲不斷。

楊紫瓊獲頒象徵終身成就的最高榮譽「榮譽金熊獎」，激動得在台上淚崩。（歐新社）
楊紫瓊獲頒象徵終身成就的最高榮譽「榮譽金熊獎」，激動得在台上淚崩。（歐新社）

世報陪您半世紀

楊紫瓊 媽的多重宇宙 華人

上一則

張鈞甯將首登央視春晚 彩排站上舞台「澎湃到想掉淚」

下一則

復合？炒作？宋軼打卡白敬亭同款餐廳 粉絲護主吵上熱搜

延伸閱讀

楊紫瓊獲柏林影展「終身成就金熊獎」淚憶亡父

楊紫瓊獲柏林影展「終身成就金熊獎」淚憶亡父
長澤雅美閃婚暫別影壇 最後作品「鬼娃娃」票房亮眼

長澤雅美閃婚暫別影壇 最後作品「鬼娃娃」票房亮眼
奧斯卡影后入圍金酸莓 楊紫瓊、波曼候選「最差女演員」

奧斯卡影后入圍金酸莓 楊紫瓊、波曼候選「最差女演員」
金酸莓獎入圍揭曉 楊紫瓊、娜塔莉波曼上榜「最爛女演員」

金酸莓獎入圍揭曉 楊紫瓊、娜塔莉波曼上榜「最爛女演員」

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）

黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

2026-02-09 01:21
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返