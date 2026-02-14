華人第1人… 楊紫瓊獲「榮譽金熊獎」感性淚憶亡父：不是終點

楊紫瓊獲柏林影展終身成就金熊獎。(歐新社)

第76屆柏林影展於台灣時間13日凌晨揭幕，楊紫瓊 獲頒象徵終身成就的最高榮譽「榮譽金熊獎」，成為影展創辦以來首位得到此肯定的華人 演員。她上台領獎時情緒激動，談到已故父親更一度落淚，氣氛格外動人；她致詞時強調：「這不是終點、是前行的短暫停歇。」

現年63歲的她從導演西恩貝克（Sean Bake）手中接下獎座。典禮現場同步播放她多部代表作片段，包括「臥虎藏龍」、「媽的多重宇宙 」、「魔法壞女巫」等作品回顧，讓全場沉浸在致敬氛圍之中。

對於「終身成就」這個稱號，楊紫瓊以一貫從容口吻回應：「聽起來像終點，但我更願意把它當成一次暫停與深呼吸，回頭看看，再繼續往前走。」她還幽默補充：「當然我會走慢一點，免得有人把這隻熊拿回去。」引來笑聲。

談及投身影壇的起點，她回想起當年在馬來西亞熱愛舞蹈、重視紀律的自己，坦言從未想過故事會帶她走向如此廣闊的人生版圖，「電影不只是工作，它給了我一個遠超想像的世界」。她說，心中始終住著那個想讓父母驕傲的小女孩，提到父親時更紅了眼眶：「雖然他已不在，無法親眼看到，但如果今晚能看見我手中的金熊獎，我知道他一定會微笑。」

楊紫瓊也特別感謝柏林影展曾在早年給予她歸屬感與舞台，「那讓我明白邊緣聲音也有位置，還在摸索自我的創作者都能被看見。我很感激自己至今仍在成長與蛻變。」