超級盃表演效應 壞痞兔單日串流播放近1億次 飆升175%
波多黎各饒舌歌手壞痞兔(Bad Bunny)超級盃(Super Bowl)中場秀的影響力持續發酵中。壞痞兔歌曲美國播放量在超級盃隔天的9日，較2日整整飆升了175%。
這數據是出自於1991年開始追蹤唱片銷售，並專注於音樂收聽行為分析的產業數據分析公司Luminate。
壞痞兔9日在美國的串流播放量接近1億次，單日播放量高達9960萬次，相較在2日，他的播放量僅有3620萬次。
值得注意的是，2月2日是這位本名為歐卡西歐(Benito Antonio Martinez Ocasio)的拉丁饒舌歌手，在2026年葛萊美頒獎上，拿下年度最佳專輯獎的隔天；這也是首次有人以全西班牙語專輯拿下這個殊榮，而壞痞兔歌曲的串流播放量也因此出現顯著增長；2月2日，他在美國點播的播放量較上1月26日飆升了117%。
在全球範圍內，壞痞兔的點播播放量在9日也比2日增長了132%，從1.17億次增加到2.71億次。
2月9日，壞痞兔在美國播放量最高的歌曲為：
1.「DtMF」，播放量1040萬次
2.「Baile Inolvidable」，播放量670萬次
3.「NuevaYol」，播放量600萬次
4.「Tití Me Preguntó」，播放量540萬次
5.「EoO」，播放量450萬次
根據超級盃中場秀贊助商的Apple Music，壞痞兔的演出歌單在中場秀結束後不久便成為該音樂串流平台上播放量最高的歌單；這位波多黎各巨星在Apple Music全球每日百強榜單上大放異采，共有23首歌曲進入前100名，其中9首進入前25名，5首進入前10名；他的單曲「DtMF」更是榮登榜首；專輯「Debí Tirar Más Fotos」則是在155個國家的專輯榜上榜，在128個國家/地區進入前10名，並在46個國家/地區榮登榜首，其中包括墨西哥、哥倫比亞、智利、巴西、德國、法國和西班牙。
除此之外，壞痞兔的音樂播放量，在Spotify上飆升了470%，在亞馬遜音樂上也暴漲了480%。
