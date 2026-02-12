克里斯汀貝爾每天花6小時「毀容」 入魂最深情科學怪人

我的頻道

記者陳穎／即時報導
克里斯汀貝爾(左)在「科學新娘！」詮釋科學怪人。（圖／華納兄弟提供）
克里斯汀貝爾(左)在「科學新娘！」詮釋科學怪人。（圖／華納兄弟提供）

以「為戲犧牲」著稱的奧斯卡男星克里斯汀貝爾（Christian Bale），主演新片「科學新娘！」（The Bride!）再度挑戰自我極限，為詮釋文學史上最具代表性的經典角色「科學怪人」，每天耗費長達六小時進行特殊化妝。從布滿傷痕與縫線的臉部設計，到覆蓋全身的仿真皮膚與細膩肌理，層層堆疊出駭人卻又充滿悲劇魅力的全新形象，視覺震撼程度令人驚嘆。

片中，克里斯汀貝爾飾演渴望愛與陪伴的孤獨怪人，因無法忍受孤寂，決定創造屬於自己的伴侶——由新科金球獎影后潔西伯克利（Jessie Buckley）飾演的「科學新娘」。兩名瀕臨失控邊緣的靈魂，在瘋狂與慾望之間交織出一段危險卻極度浪漫的亡命之戀，為經典故事注入嶄新而狂烈的情感張力。

向來以敬業聞名的克里斯汀貝爾，過去曾為角色極端增減體重，無論是暴瘦或鍛鍊體態，都展現驚人意志力。這回在「科學新娘！」中，他則深入角色內心最幽暗之處。他透露，「科學怪人」是一個情感極度壓抑的角色，時而崩潰、時而暴烈，拍攝期間他常在片場嘶吼、尖叫，以宣洩角色的絕望與憤怒。他形容這段表演歷程是「從影以來前所未有的深刻體驗」，也讓角色更添血脈賁張的張力。

