安德森「一戰再戰」獲得導演工會獎 再拚小金人

編譯俞仲慈／綜合報導
保羅湯馬斯安德森以「一戰再戰」獲得導演工會獎；圖為日前他在金球獎贏得最佳導演獎。（路透）
保羅湯馬斯安德森以「一戰再戰」獲得導演工會獎；圖為日前他在金球獎贏得最佳導演獎。（路透）

今年導演工會獎(Directors Guild Awards，DGA)頒給執導「一戰再戰」(One Battle After Another)的保羅湯馬斯安德森(Paul Thomas Anderson)，由於DGA向來是奧斯卡最佳導演風向球，安德森摘下小金人的機會濃厚。

美聯社報導，日前在比佛利山莊比佛利希爾頓酒店(Beverly Hilton in Beverly Hills)舉行第78屆DGA頒獎典禮，提名人選包括執導「罪人」(Sinners)的萊恩庫格勒(Ryan Coogler)、「科學怪人」(Frankenstein)吉勒摩戴托羅(Guillermo Del Toro)、「橫衝直闖」(Marty Supreme)賈許沙夫戴(Josh Safdie)以及「哈姆內特」(Hamnet)華裔女導演趙婷(Chloé Zhao)等。

最終由「一戰再戰」導演安德森獲獎，他上台簡短致詞，並一如既往悼念2024年去世的助理導演索姆納(Adam Somner)：「顯然，我們今天少了一位。」

根據報導，「一戰再戰」去年上映後佳評如潮，自頒獎季節以來幾乎橫掃各大獎項，獲得獨立電影「哥譚獎」(Gotham Awards)與金球獎(Golden Globes)等肯定，也是3月15日奧斯卡頒獎典禮最佳影片提名電影，由於DGA過去10年間共有九位DGA得主榮獲奧斯卡最佳導演，同時回顧工會近80年歷史，其中僅有8次未能準確預測奧斯卡得主，因此外界預測安德森有望以「一戰再戰」摘下個人首座小金人。

另外導演工會新任主席、奧斯卡導演克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)首次主持頒獎典禮，致詞時坦言當前電影產業面臨「非常艱困時期」；他說：「2024年工會從業人員減少約40%，2025年又呈現進一步下滑。」並強調： 「消費者對我們的作品與娛樂的花費非常穩定，觀眾對我們投入時間和精力，我們必須確保能夠回報他們這份投入。」

奧斯卡 小金人 比佛利山

