奧斯卡提名鎩羽 山德勒搞笑：你們拍影藝學院馬屁比我厲害

編譯俞仲慈／綜合報導
亞當山德勒在聖塔芭芭拉國際影展獲頒馬爾廷現代大師獎，稍稍彌補鎩羽奧斯卡遺憾。(路透)
亞當山德勒在聖塔芭芭拉國際影展獲頒馬爾廷現代大師獎，稍稍彌補鎩羽奧斯卡遺憾。(路透)

電影「影星傑凱利」(Jay Kelly)上映以來備受好評，尤其男主角喬治克隆尼(George Clooney)和男配角亞當山德勒(Adam Sandler)互飆演技，獲得各大電影獎項提名，偏偏在奧斯卡栽跟斗，不過山德勒公開表示並不在意。

今日美國報(USA Today)報導，聖塔芭芭拉國際影展(Santa Barbara International Film Festival)6日頒發馬爾廷現代大師獎(Maltin Modern Master Award)給山德勒，針對今年奧斯卡提名落空，他在台上坦然表示：「我不會過多去想這件事，那天早上醒來得知自己沒獲得提名，我就說，哦，沒關係的。」

本屆奧斯卡最佳男配角提名名單，包括「罪人」(Sinners)的戴洛依林多(Delroy Lindo)、「一戰再戰」(One Battle After Another)的西恩潘(Sean Penn)與班尼西歐戴托羅(Benicio del Toro)、「科學怪人」(Frankenstein)的雅各艾洛迪(Jacob Elordi)以及「情感的價值」(Sentimental Value)史戴倫史柯斯嘉(Stellan Skarsgard)等演技派演員，因此山德勒釋懷表示：「我當時就想，哇！所以這很合理。」

現年59歲的山德勒過去曾憑藉「戀愛雞尾酒」(Punch Drunk Love)、「原鑽」(Uncut Gems)等作品獲得奧斯卡提名，卻始終無緣得獎，因此致詞時不忘調侃遭到奧斯卡冷落；他說：「感謝我的算命先生1982年告訴我，我會憑藉一部『影星傑凱利』的電影贏得奧斯卡。」並補充道：「他是不是沒說全名，其實要說的是『 影星傑凱利2 』？」

不過山德勒仍公開感謝所有奧斯卡提名人，他說：「恭喜你們實至名歸，我真心覺得你們的演技比我好。」然後繼續搞笑說：「我覺得你們拍影藝學院的馬屁比我厲害。」

最後山德勒以一段精采的笑話讓全場沸騰：「各位同行，我覺得明年肯定要好好教訓你們，我會讓全世界看到你們從未見過最深沉、最黑暗的『睡魔 』(Sandman)現身在『 亞當等大人3 』(Grown Ups 3)裡面！」

奧斯卡 影藝學院

