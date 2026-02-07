冬奧開幕焦點 李奧納多27歲超模女友持旗現身
米蘭冬奧開幕式中一位身穿全白禮服的模特兒，手持義大利國旗進場，她的背景大有來頭，除了是義大利超模外，男友更是赫赫有名的男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）。
義大利27歲超模維多莉亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）2月6日在米蘭聖西羅球場（San Siro Stadium）舉行的米蘭冬奧開幕式擔任舉旗代表，她緊接著流行天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的演出後亮相。
維多莉亞伽里蒂身穿一襲白色訂製長禮服亮相，服裝以高領設計與誇張長袖剪裁為特色，整體造型優雅大氣。她隨著一列身穿白、紅、綠三色服裝、象徵義大利國旗的表演者進場，成為隊伍中的矚目焦點。
不少觀看轉播的觀眾對維多莉亞伽里蒂在家鄉的奧運舞台現身感到驚喜，有人形容她展現出「夢幻般的精緻與優雅」。
維多莉亞伽里蒂與現年51歲的李奧納多狄卡皮歐交往近三年，為了陪伴維多莉亞伽里蒂，李奧納多一直堅持運動並保持健康飲食。一位接近這位演員的消息人士表示：「他減肥並不是因為電影角色，而是因為女友的關係，他非常愛她，他們已經成為彼此生活的一部分。」
