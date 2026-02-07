我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧開幕焦點 李奧納多27歲超模女友持旗現身

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
維多莉亞伽里蒂亮相冬奧開幕式。（新華社）
維多莉亞伽里蒂亮相冬奧開幕式。（新華社）

米蘭冬奧開幕式中一位身穿全白禮服的模特兒，手持義大利國旗進場，她的背景大有來頭，除了是義大利超模外，男友更是赫赫有名的男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）。

義大利27歲超模維多莉亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）2月6日在米蘭聖西羅球場（San Siro Stadium）舉行的米蘭冬奧開幕式擔任舉旗代表，她緊接著流行天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的演出後亮相。

維多莉亞伽里蒂身穿一襲白色訂製長禮服亮相，服裝以高領設計與誇張長袖剪裁為特色，整體造型優雅大氣。她隨著一列身穿白、紅、綠三色服裝、象徵義大利國旗的表演者進場，成為隊伍中的矚目焦點。

不少觀看轉播的觀眾對維多莉亞伽里蒂在家鄉的奧運舞台現身感到驚喜，有人形容她展現出「夢幻般的精緻與優雅」。

維多莉亞伽里蒂與現年51歲的李奧納多狄卡皮歐交往近三年，為了陪伴維多莉亞伽里蒂，李奧納多一直堅持運動並保持健康飲食。一位接近這位演員的消息人士表示：「他減肥並不是因為電影角色，而是因為女友的關係，他非常愛她，他們已經成為彼此生活的一部分。」

維多莉亞伽里蒂亮相冬奧開幕式。（新華社）
維多莉亞伽里蒂亮相冬奧開幕式。（新華社）

義大利 米蘭冬奧 奧運

上一則

中國女星金晨肇事逃逸 警：不涉犯罪、罰1500元

延伸閱讀

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
米蘭萬人上街抗議冬奧 與警方爆衝突6人被拘留

米蘭萬人上街抗議冬奧 與警方爆衝突6人被拘留
米蘭冬奧開幕 首度4場地、2聖火台同步 史上分布最廣

米蘭冬奧開幕 首度4場地、2聖火台同步 史上分布最廣
冬奧新裝比一比 義穿亞曼尼最後作品 美由拉夫勞倫設計

冬奧新裝比一比 義穿亞曼尼最後作品 美由拉夫勞倫設計

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
馬筱梅日前才和汪小菲拍孕婦寫真。圖／摘自微博

大S逝世周年仍未見兒女蹤影 馬筱梅曝真實近況

2026-02-02 16:39

超人氣

更多 >
進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病

進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病
63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴

63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣