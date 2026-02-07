冬奧開幕焦點 李奧納多27歲超模女友持旗現身

維多莉亞伽里蒂亮相冬奧開幕式。（新華社）

米蘭冬奧 開幕式中一位身穿全白禮服的模特兒，手持義大利 國旗進場，她的背景大有來頭，除了是義大利超模外，男友更是赫赫有名的男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）。

義大利27歲超模維多莉亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）2月6日在米蘭聖西羅球場（San Siro Stadium）舉行的米蘭冬奧開幕式擔任舉旗代表，她緊接著流行天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的演出後亮相。

維多莉亞伽里蒂身穿一襲白色訂製長禮服亮相，服裝以高領設計與誇張長袖剪裁為特色，整體造型優雅大氣。她隨著一列身穿白、紅、綠三色服裝、象徵義大利國旗的表演者進場，成為隊伍中的矚目焦點。

不少觀看轉播的觀眾對維多莉亞伽里蒂在家鄉的奧運 舞台現身感到驚喜，有人形容她展現出「夢幻般的精緻與優雅」。