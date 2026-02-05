我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕

假門票、假賭站、假球衣…超級盃周日開打 詐團伺機而動

妮可基嫚結束19年婚姻想遠離前夫 將帶2女兒回澳洲生活

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
妮可基嫚傳出將帶2個女兒回澳洲生活。（美聯社）
妮可基嫚傳出將帶2個女兒回澳洲生活。（美聯社）

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌王齊斯艾本（Keith Urban）去年9月結束19年婚姻，今年1月離婚程序正式生效。不過有消息指出，她正考慮善用雙方明顯不對等的監護安排，帶著兩人的兩個女兒搬回她的家鄉澳洲生活。

在日前曝光的離婚文件中指出，雙方同意放棄子女扶養費與配偶贍養費。兩名分別17歲和15歲的女兒，在1年中將有306天與妮可同住，齊斯艾本每年則擁有59天的相處時間，等同於「每兩周一次週末探視」。

不過有知情人士表示：「妮可幾乎擁有女兒們的完整監護權，所以實際上沒有什麼能阻止她帶著孩子們收拾行李，搬到任何她想去的地方生活。」當初妮可基嫚會選擇長住在鄉村音樂重鎮納什維爾，完全是為了丈夫的事業，但現在她沒有理由繼續居住於此。

此外，消息指出，妮可基嫚在6個月前原本打算在葡萄牙落腳、建立新生活。不過在假期之間最後一次回到澳洲後，她現在認為，對女兒們和她自己來說，澳洲才是更好的選擇。而若此消息成真，齊斯艾本將會崩潰至極。

妮可基嫚(右)結束與齊斯艾本19年婚姻。（美聯社）
妮可基嫚(右)結束與齊斯艾本19年婚姻。（美聯社）

澳洲 葡萄牙 奧斯卡

上一則

與S媽都遭遇喪女至痛 白冰冰：生命在眼前消逝非常可怕

下一則

三封「微博King」… 肖戰時隔6年同框王一博 「博君一肖」粉絲暈了

延伸閱讀

縱火前怒吼「去死吧」 台女在澳連環報復房東、室友被判6年

縱火前怒吼「去死吧」 台女在澳連環報復房東、室友被判6年
澳洲升息1碼 壓制通膨氣焰

澳洲升息1碼 壓制通膨氣焰
家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救
澳洲未滿16歲禁用社媒 Snapchat封鎖41.5萬帳號

澳洲未滿16歲禁用社媒 Snapchat封鎖41.5萬帳號

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍