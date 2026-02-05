貝克漢家族撕破臉 富豪岳父打破沉默挺布魯克林：他很棒
在華爾街日報(WSJ)投資論壇上，億萬富翁尼爾森佩爾茲(Nelson Peltz)，同時也是貝克漢家族的老丈人，首次談論31歲的女兒妮寇拉佩茲(Nicola Peltz)，以及女婿布魯克林Brooklyn Beckham)。
記者問是否就長期處理高風險的經濟，給最近受到外界關注的家人提供建議。尼爾森佩爾茲開玩笑說，「我的家人最近有上新聞嗎？我完全沒注意到。」但隨後又說，「我的確有朋友有時會給我一些建議。我的建議是，千萬別跟媒體扯上關係。我的意思是，那樣做又能有什麼用呢？」
83歲的尼爾森佩爾茲，是數十億元投資公司「特雷恩基金管理」(Trian Fund Management)的聯合創始人，他接著讚揚女兒和女婿。
「我的女兒和貝克漢夫婦的故事完全是兩碼事，」尼爾森佩爾茲繼續說，「今天這裡就不贅述了，但我可以告訴你，我的女兒很棒，我的女婿布魯克林也很棒，我衷心希望他們能擁有一段長久而幸福的婚姻。」
妮寇拉佩茲(Nicola Peltz)和布魯克林(Brooklyn Beckham)於2022年在尼爾森佩爾茲位於佛州棕櫚灘的莊園舉行婚禮。
今年1月19日，布魯克林公開指責他的父母，聲稱父母試圖要他放棄使用名字的權利。
他在Instagram限動聲明，由於持續受到不尊重，他已經與家人保持距離，「因為父母不斷試圖破壞我的婚姻關係，而且這種情況從未停止過。」
26歲的布魯克林寫說，他不想和家人和解，因為這是他生平第一次為自己挺身而出。
維多利亞和貝克漢(David Beckham)夫婦尚未直接回應長子的指控，不過貝克漢(David Beckham)在CNBC「Squawk Box」節目中發表言論，表示他正在努力教育孩子們使用社群媒體的弊端，並指出他們也會犯錯。
