貝克漢家族撕破臉 富豪岳父打破沉默挺布魯克林：他很棒

布魯克林貝克漢（左）日前和老婆妮寇拉佩茲（右）、岳父（左二）、岳母合照。（取材自Instagram）

在華爾街 日報(WSJ)投資論壇上，億萬富翁尼爾森佩爾茲(Nelson Peltz)，同時也是貝克漢 家族的老丈人，首次談論31歲的女兒妮寇拉佩茲(Nicola Peltz)，以及女婿布魯克林 Brooklyn Beckham)。

記者問是否就長期處理高風險的經濟，給最近受到外界關注的家人提供建議。尼爾森佩爾茲開玩笑說，「我的家人最近有上新聞嗎？我完全沒注意到。」但隨後又說，「我的確有朋友有時會給我一些建議。我的建議是，千萬別跟媒體扯上關係。我的意思是，那樣做又能有什麼用呢？」

83歲的尼爾森佩爾茲，是數十億元投資公司「特雷恩基金管理」(Trian Fund Management)的聯合創始人，他接著讚揚女兒和女婿。

「我的女兒和貝克漢夫婦的故事完全是兩碼事，」尼爾森佩爾茲繼續說，「今天這裡就不贅述了，但我可以告訴你，我的女兒很棒，我的女婿布魯克林也很棒，我衷心希望他們能擁有一段長久而幸福的婚姻。」

妮寇拉佩茲(Nicola Peltz)和布魯克林(Brooklyn Beckham)於2022年在尼爾森佩爾茲位於佛州棕櫚灘的莊園舉行婚禮。

今年1月19日，布魯克林公開指責他的父母，聲稱父母試圖要他放棄使用名字的權利。

他在Instagram限動聲明，由於持續受到不尊重，他已經與家人保持距離，「因為父母不斷試圖破壞我的婚姻關係，而且這種情況從未停止過。」

26歲的布魯克林寫說，他不想和家人和解，因為這是他生平第一次為自己挺身而出。