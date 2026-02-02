珍西摩兒自認「正值巔峰」 將盛大慶75歲生日：感激還活著

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
珍西摩兒即將迎來75歲生日。（美聯社）
珍西摩兒即將迎來75歲生日。（美聯社）

好萊塢資深女星珍西摩兒(Jane Seymour)2月15日就要迎接75歲生日，打算舉辦一場熱鬧的生日派對招待親友，並以自己「正值巔峰」向影迷證明年齡只是個數字。

根據福斯新聞網(Fox News)報導，在美國退休人員協會(AARP)年度「成年人電影獎」(Movies for Grownups Awards)頒獎典禮，西摩兒不吝分享數十年來維持自信的秘訣：「首先我自己做頭髮和化妝。」並笑著補充道：「我自己搭配衣服，飲食健康，從不節食，我很快樂，我很感激自己還活著。」

主演懸疑影集「哈莉懷爾德」(Harry Wild)第五季並身兼執行製片的西摩兒難掩興奮表示：「我很感激能擁有如此精彩工作，能和自己喜歡的優秀同仁共事，我感覺自己正值巔峰。」並強調：「謝天謝地，我還有精力，我真的非常感激，做夢都沒想到在這把年紀還能做現在這些事。」

西摩兒1973年在007電影「生死關頭」(Live and Let Die)飾演龐德女郎一舉成名，隨後主演1980年經典愛情片「似曾相識」(Somewhere in Time)，讓她成為全球家喻戶曉的好萊塢女星；還有1981年電視迷你影集「伊甸園之東」(East of Eden)出色表演，首次摘下金球獎最佳迷你影集女主角獎；至於1993年起連播六季的熱門影集「荒野女醫情」(Dr. Quinn, Medicine Woman)也在1996年為她贏得第二座金球獎。

回顧半世紀演藝生涯，西摩兒坦言難以挑選自己最喜歡的作品：「但我必須說，1988年迷你影集『戰爭與回憶』(War and Remembrance)對我意義非凡，因為我父母是二戰倖存者，能夠和倖存者們重返過去，在真實的地點重現那段歷史，對我來說意義重大；『 荒野女醫情 』當然也很精彩；『似曾相識 』可能是我拍過最快樂的電影。」

至於自己的75歲大壽，西摩兒直言：「至於我生日那天，我還沒想好。」並補充道：「那天通常會下雨，而且緊接著情人節，所以我可能效仿英國女王做法，把正式生日改到另一天，選個陽光明媚的好日子，讓大家可以在戶外慶祝。」

金球獎 好萊塢 情人節

