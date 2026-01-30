「攻其不備」男主角突爆嚴重感染 插管維生 粉絲集氣

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
昆東亞倫(左)曾搭檔珊卓布拉克(右)演過電影「攻其不備」。(取材自IMDb)
昆東亞倫(左)曾搭檔珊卓布拉克(右)演過電影「攻其不備」。(取材自IMDb)

好萊塢演員昆東亞倫(Quinton Aaron)的妻子瑪格麗塔亞倫(Margarita Aaron)證實，昆東正與嚴重的血液感染搏鬥，日前病情惡化緊急送醫，目前插管靠呼吸器維生。

新澤西州媒體nj.com報導，昆東在2009年勵志電影「攻其不備」(The Blind Side)中飾演美式足球員奧赫(Michael Oher)走紅。

瑪格麗塔向「福斯新聞數位」(Fox News Digital)證實，41歲昆東的脖子突然出現不明疼痛，兩人撥打911求助後立即就醫，醫師評估昆東的呼吸狀況不穩定，決定插管治療。

醫療團隊持續進行多項檢查，釐清感染源，並使用廣效抗生素，因應可能的血液感染問題。

昆東的病情一度告急，但瑪格麗塔仍捎來令人振奮的好消息。

她說，昆東的恢復狀況每天都有明顯的進展，已能稍微活動手指，甚至嘗試睜開雙眼。

她日前探病時，昆東還對她比出「讚」的手勢，展現堅強的求生意志。

瑪格麗塔堅定地說：「他是個非常強悍的鬥士，我相信他一定能撐過來，也相信上帝守護著他。」

這並非昆東近年第一次健康亮紅燈，他此次在住院前三個月受訪時透露，2021年曾遭遇一場致命意外。

昆東表示，他當時坐在水邊時卻突然昏倒，從約12呎高的地方墜入僅三呎深的水中；不諳水性的他差點溺水，所幸及時清醒並站穩身子，才撿回一命。

事後醫師診斷指出，昆東因為罹患糖尿病且血糖過高，才會昏倒。

那次與死神擦肩而過的經歷，成為他決定改變生活方式的轉捩點；昆東開始控制飲食、進行間歇性斷食並戒糖，短時間內成功減重逾200磅，身心狀況明顯改善。

昆東2024年與瑪格麗塔步入婚姻，他去年感性地在一篇Instagram貼文中寫道，婚後彷彿感受到「上帝開始對我微笑」。

如今昆東再度面臨健康風險，好萊塢產業人士與粉絲持續為他集氣，期盼他早日康復並重返銀幕。

好萊塢 新澤西州 糖尿病

