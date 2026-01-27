多名藝人反ICE 佩德羅帕斯卡、潔美李寇蒂斯點名行動

智利裔男星佩德羅帕斯卡。(路透)

明尼蘇達州 首府明尼阿波利斯兩名公民先後遭聯邦執法人員擊斃後，從影視演員到流行歌手的眾多名人紛紛發聲，呼籲採取行動反對美國移民 暨海關執法局（ICE ）的突襲行動。

繼37歲明尼蘇達州居民古德（Renee Good）本月7日遭聯邦執法人員擊斃，37歲明尼阿波利斯（Minneapolis）護理師普雷蒂（Alex Pretti）24日同樣在執法行動中遭射殺。

這促使美國名人圈開始在首映紅毯到社群媒體的場合發聲，以下為法新社彙整的其中一部分：

● 佩德羅帕斯卡

智利裔男星佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）在個人社群平台Instagram(IG)分享多則貼文，呼籲發起全美罷工來抗議這兩起槍擊案，並要求聯邦政府對ICE探員的行動提供更多透明度。

主演過影集「最後生還者」（The Last of Us）的這位男星，並在緬懷普雷蒂和古德的貼文中說：「真相是民主政府與極權政權之間的分界線。」他補充說：「美國民眾有權知道到底發生了什麼事。」

● 潔美李寇蒂斯

奧斯卡獎得獎女星潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis） 也加入行列，疾呼全美示威反對ICE突襲行動。她25日上傳1張普雷蒂和古德的圖像，並寫說：「他們是美國人！被我們自己的政府槍殺！」

她今天又分享一張照片，畫面中民眾高舉倒掛的美國國旗，並以英文大寫寫下I BELIEVE IN US!，表達她對美國人民與這個國家的信念。

奧斯卡獎得獎女星潔美李寇蒂斯。(路透)

● 凱蒂佩芮

凱蒂佩芮（Katy Perry）在IG限時動態呼她的美國追隨者致電他們選區的聯邦參議員，要求他們透過預算監督向ICE施壓。

這位唱紅Firework的41歲流行歌手寫道：「將憤怒化為行動。」

● 凱莉華盛頓

影集「醜聞風暴」（Scandal）女星凱莉華盛頓（Kerry Washington）在IG發布影片，鉅細靡遺向她760萬IG追隨者說明如何聯絡民選代表、要求凍結ICE經費。

她說「明尼蘇達發生的事，各位並非無能為力，現在就可以採取行動」，接著在鏡頭前親自示範她是何致電給她加州選區的議員辦公室。

影集「醜聞風暴」女星凱莉華盛頓。(路透)

● 怪奇比莉

24歲創作歌手怪奇比莉（Billie Eilish）則呼籲其他名人針對普雷蒂之死發聲。這位9座葛萊美獎得主在IG限時動態寫下：「嘿，各位名人，你們要發聲嗎？」

怪奇比莉其後也分享多則批評ICE突襲手段的貼文。

● 瑪莎史都華

美國「家政女王」、84歲的瑪莎史都華（Martha Stewart）在14歲孫女鼓勵下，也在IG發聲，表示「我每天都感到沮喪與悲傷」，還說儘管美國大多數人都是移民或移民後代，現在聽到的卻是移民在這裡不受歡迎。

她也表達不滿，認為「我們無法透過和平示威來表達憤怒，甚至可能遭聯邦部隊攻擊、甚至喪命」。