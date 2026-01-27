酷娃恰莉拋「小屁孩」形象 宣告成獨立片新女王

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
酷娃恰莉主演的「The Moment」成為本屆影展話題作之一。(美聯社)
酷娃恰莉主演的「The Moment」成為本屆影展話題作之一。(美聯社)

英國才女歌手酷娃恰莉(Charli XCX)是今年日舞影展(Sundance Film Festival)最受矚目的焦點人物之一，她藉著這場活動宣告洗刷昔日「小屁孩」(brat)的形象，將創作重心轉向獨立電影。

國際獨立製片電影節之一的「日舞影展」1月22日到2月1日在猶他州帕克市(Park City)登場，酷娃恰莉主演的「The Moment」成為本屆影展話題作之一。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，酷娃恰莉2024年發行第六張錄音室專輯「brat」之後掀起的「brat summer」文化現象；酷娃恰莉的專輯不僅助她登上事業高峰，brat這個曾帶有玩世不恭的貶義詞，也轉化為自信、獨立、做自己的生活態度，帶動流行文化風潮。

電影公司A24出品的「The Moment」由艾丹薩米里(Aidan Zamiri)執導、伯蒂布蘭德斯(Bertie Brandes)共同編劇，劇情以諷刺手法描述「brat」專輯在全球暴紅後，酷娃恰莉即將展開第一次大規模巡演時的心理狀態。

片中由她親自飾演當年的自己，而亞歷山大斯卡斯加德(Alexander Skarsgård)飾演意圖操控酷娃恰莉事業的自大導演，羅姍娜艾奎特(Rosanna Arquette)則化身冷酷的唱片公司高層，片中邀請「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納(Kylie Jenner)等名人客串，強化好萊塢名利場的荒謬感。

酷娃恰莉在影展座談中坦言，現實中的她渴望撕下「小屁孩」的標籤，「愈遠愈好」。她強調，這種心態並不是否定自身成就，而是「身為藝術家，希望透過改變創作環境，汲取不同養分，刺激創作靈感」。

2026年對酷娃恰莉而言是全面進軍電影領域的重要一年，除了前述的「The Moment」之外，她還參演名導葛瑞格荒木(Gregg Araki)的「I Want Your Sex」，並與奧斯卡影后娜塔莉波曼(Natalie Portman)合作諷刺藝術界的影片「The Gallerist」。

除了螢光幕前的作品之外，並為華納兄弟(Warner Bros)新版的「咆哮山莊」(Wuthering Heights)譜寫配樂，展現跨界實力；「咆哮山莊」由瑪格羅比(Margot Robbie)和雅各艾洛迪(Jacob Elordi)主演，訂2月13日上映。

酷娃恰莉是日舞影展焦點人物之一。(美聯社)
酷娃恰莉是日舞影展焦點人物之一。(美聯社)

