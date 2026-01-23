我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

奧斯卡入圍 李奧納多、甜茶再戰影帝 亞莉安娜爆冷成遺珠

娛樂新聞組╱綜合報導
李奧納多以「一戰再戰」，再次挑戰奧斯卡影帝。（圖／CATCHPLAY+提供）
李奧納多以「一戰再戰」，再次挑戰奧斯卡影帝。（圖／CATCHPLAY+提供）

第98屆奧斯卡金像獎入圍名單揭曉，超自然動作恐怖片「罪人」（Sinners）獲16項提名破紀錄，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）將與「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）再戰影帝，流行樂天后亞莉安娜（Ariana Grande）爆冷成遺珠。

中央社引述法新社報導，由萊恩庫格勒（Ryan Coogler）執導、融合藍調元素的「罪人」，背景設定於1930年代處於種族隔離時期的美國南方，該片幾乎在所有可能入圍的項目皆獲提名，包括最佳影片獎。

「罪人」囊括16項提名，超越先前由「彗星美人」（All About Eve）、「鐵達尼號」（Titanic）與「樂來越愛你」（La La Land）共同保持的14項提名紀錄。

麥可B喬丹（Michael B. Jordan）也以「罪人」入圍最佳男主角，他在片中一人分飾兩角，出演一對對抗超自然力量與種族主義的雙胞胎兄弟。

在奧斯卡20多年來首度新增的項目最佳選角獎，「罪人」亦榜上有名。

「一戰再戰」（One Battle After Another）則以最佳影片等13項提名緊追在「罪人」之後，保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）入圍最佳導演。

雖然「罪人」入圍項目數量居冠，但「一戰再戰」在本頒獎季橫掃各大前哨獎項，最被看好能奪下本屆最佳影片。

這兩部片都是由華納兄弟影業（Warner Bros）發行。該公司現為線上串流公司Netflix與派拉蒙（Paramount）之間的競購標的。

吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）執導的科幻片「科學怪人」（Frankenstein）、提摩西夏勒梅主演的運動喜劇片「橫衝直闖」（Marty Supreme）、挪威喜劇劇情片「情感的價值」（Sentimental Value）各獲9項提名。

描述莎士比亞（William Shakespeare）與妻子家庭生活的時代劇「哈姆奈特」（Hamnet）獲8項提名。

提摩西夏勒梅、麥可B喬丹將與「一戰再戰」的李奧納多狄卡皮歐、「藍月」（Blue Moon）的伊森霍克（Ethan Hawke）、巴西政治驚悚片「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent）的華格納穆拉（Wagner Moura）角逐最佳男主角。

提摩西夏勒梅這個月剛擊敗李奧納多狄卡皮歐等一眾實力派演員，奪下第83屆金球獎電影音樂喜劇類最佳男主角獎。

本屆奧斯卡最佳女主角部分，「哈姆奈特」的潔西伯克利（Jessie Buckley）將與「暴蜂尼亞」（Bugonia）的艾瑪史東（Emma Stone）、「情感的價值」的蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）、「悠唱藍調」（Song Sung Blue）的凱特哈德森（Kate Hudson）、「媽的踹爆你」（If I Had Legs I'd Kick You）的蘿絲拜恩（Rose Byrne）一較高下。

至於「一戰再戰」女主角、25歲新星雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti）則未獲青睞。亞莉安娜（Ariana Grande）也意外未能以音樂續集片「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good）入圍最佳女配角，該片在本屆奧斯卡全數槓龜，未獲任何提名。

凱特哈德森以「悠唱藍調」殺進奧斯卡影后最後五強。（圖／UIP提供）
凱特哈德森以「悠唱藍調」殺進奧斯卡影后最後五強。（圖／UIP提供）
「甜茶」提摩西夏勒梅以「橫衝直闖」再次挑戰奧斯卡影帝。（圖／龍祥提供）
「甜茶」提摩西夏勒梅以「橫衝直闖」再次挑戰奧斯卡影帝。（圖／龍祥提供）
艾瑪史東在「暴蜂尼亞」真實剃髮上陣，入圍奧斯卡影后。（圖／台灣大哥大MyVide...
艾瑪史東在「暴蜂尼亞」真實剃髮上陣，入圍奧斯卡影后。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

奧斯卡 喬丹 凱特

上一則

張藝謀「驚蟄無聲」定檔春節 「雙面特工」楊冪3衝熱搜

下一則

趙露思夜市擺攤 親手做蛋烘糕：海南旅遊順便記錄生活

延伸閱讀

奧斯卡入圍名單揭曉 甜茶戰李奧納多搶影帝

奧斯卡入圍名單揭曉 甜茶戰李奧納多搶影帝
甜茶新片奪影帝 羅伯派汀森劇中祕密「獻聲」曝光

甜茶新片奪影帝 羅伯派汀森劇中祕密「獻聲」曝光
金球獎╱甜茶擊敗李奧納多奪影帝 蘿絲拜恩首度封后

金球獎╱甜茶擊敗李奧納多奪影帝 蘿絲拜恩首度封后
金球獎花絮╱「女友不超過30」又被當笑哏 李奧納多苦笑

金球獎花絮╱「女友不超過30」又被當笑哏 李奧納多苦笑

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」