74歲菲爾科林斯自曝健康問題多 需24小時居家護士照顧

柯林斯(左)接受英國廣播公司第二台(BBC Two)鮑爾(Zoe Ball，右)訪問坦承膝蓋不太好，健康問題多到需要居家護士24小時照護。(取材自臉書)

英國搖滾歌手菲爾柯林斯(Phil Collins)表示，在經歷了一系列包括五次膝蓋手術、腎臟問題和長期住院等嚴重健康危機後，他現在不得不依賴全天候24小時的醫療照護。

根據娛樂周刊「綜藝報」(Variety)報導，74歲柯林斯在接受英國廣播公司第二台(BBC Two)鮑爾 (Zoe Ball)的採訪時表示：「這情況還是進行式。我請了一位24小時居家護士，確保我有依照指示服藥。我得膝蓋不太好，一切可能出問題的地方，我都出問題了。我在醫院感染了新冠，我的腎臟開始出問題，一切能出問題的，似乎都同時出了問題。」

這些發言出自於BBC Two播出的「Phil Collins Eras: In Conversation」紀錄片，深入探討這位搖滾名人堂成員，在Genesis告別演出後，於2022年停止巡演的背後原因；全片共五集，預計將在26日完結。

這位葛萊美 獎得主解釋說，光是膝蓋問題就讓他得經歷了多次手術，才得以恢復部分行動能力。

「我的膝蓋做過五次手術。現在我的膝蓋能用了，也能走路了，雖然需要輔助，比如拐杖之類的，」他說。

柯林斯在2007年時脊髓受傷，導致嚴重的神經損傷；他的健康狀況，在一次背部手術，並造成嚴重影響他行走能力的垂足症(drop foot)之後，每況愈下，最終讓他無法再度拿起鼓棒打鼓。

柯林斯在紀錄片中還談到了酒精如何影響了他的健康狀況，承認他的飲酒習慣最終導致了嚴重的腎臟問題，得長期住院；他在近期慶祝了自己成功戒酒兩周年。

這位歌手解釋說，雖然他沒有「通宵」喝酒，也沒有喝到酩酊大醉，但最終還是對身體造成了損害。

「我晚上六點就不喝酒了；我不是那種通宵買醉的人；我白天會喝，但我想我喝得太多了；我從來沒喝醉過，雖然摔倒過幾次。但事情就是這樣發生了，結果終究找上我，我在醫院住了好幾個月。」

此外，柯林斯還有第二型糖尿病 ，以及其他健康問題；「過去幾年真是很艱難、有趣又令人沮喪。不過現在一切都好了，」他說。