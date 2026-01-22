貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

我的頻道

記者廖福生／即時報導
貝克漢家族目前陷入決裂狀態。圖為貝克漢夫妻與四名小孩，及媳婦妮寇拉佩茲2023年10月3日在紀錄片「貝克漢」首映會合影。（美聯社）
貝克漢家族目前陷入決裂狀態。圖為貝克漢夫妻與四名小孩，及媳婦妮寇拉佩茲2023年10月3日在紀錄片「貝克漢」首映會合影。（美聯社）

英國足球明星貝克漢（David Beckham）與家人之間，近日爆出罕見家庭裂痕。其26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）日前突然在Instagram發表近千字長文，公開表態與原生家庭畫清界線，消息一出震撼外界。有分析指出，這場豪門家族風暴的關鍵，與一份牽動高達約16億美元資產的婚前協議密切相關。

布魯克林於2022年與美國富豪之女妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）步入婚姻。根據英國「太陽報」揭露，妮寇拉出身資產雄厚的佩茲家族，個人身家約16億美元，經濟實力明顯高於貝克漢家族。婚前，布魯克林簽署了一份條件嚴格的協議，內容載明，若婚姻關係終止，他不得分配任何來自女方家族的資產，僅能保有夫妻共同經營品牌的一半權益。

此一安排讓貝克漢夫妻私下相當不安。親近人士轉述，兩人憂心兒子在婚後逐漸與原生家庭疏離，生活與決策幾乎完全圍繞佩茲家族運作，若未來感情出現變數，恐怕將陷入人際與經濟雙重孤立的處境。相關人士形容：「他像是被整個吸納進對方家族體系，一旦關係破裂，恐怕什麼都不剩。」

面對長子公開對家庭的指控，大衛貝克漢日前僅低調回應，表示孩子在人生過程中難免會犯錯，這也是成長的一環，語氣中難掩無力感。然而，貝克漢家族友人私下透露，這場衝突已發展至幾乎無法挽回的地步。即使夫妻倆依然疼愛兒子，但普遍認為，只要妮寇拉仍在布魯克林身邊，親子關係便難以修復。甚至有傳聞指出，家族內部對和解設下極高門檻──唯有布魯克林結束這段婚姻，才可能重新回到家庭懷抱。

在這場家族決裂中，年僅14歲的么女哈珀七世（Harper Seven）被外界認為是最無辜的受害者。過去她與布魯克林關係親密，如今卻因哥哥全面切斷與家人的直接聯繫，只能透過律師溝通而被迫疏遠。知情人士指出，布魯克林選擇不主動與妹妹聯絡，並非出於冷漠，而是希望讓年幼的她遠離這場牽涉金錢、權力與家族形象的紛爭。

