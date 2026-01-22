深耕影壇30年 李安將獲頒2026年度「電影人獎」

李安獲頒美國電影剪輯協會的2026年度「電影人獎」。（美聯社）

有「台灣之光」之稱、兩度奪下奧斯卡 最佳導演的國際名導李安 ，再度迎來重要肯定。他將於下月舉行的美國電影剪輯協會(American Cinema Editors，ACE)Eddie Awards頒獎典禮上，獲頒2026年度「電影人獎」(Filmmaker of the Year)，表彰其對全球電影藝術的深遠影響。

李安2000年以武俠大作「臥虎藏龍」打開國際影壇版圖，該片不僅入圍奧斯卡最佳影片與最佳導演，也成為華語電影的重要里程碑。2005年，他再以「斷背山」(Brokeback Mountain)寫下歷史，成為首位奪得奧斯卡最佳導演的亞洲導演，並於2012年憑「少年PI的奇幻漂流」(Life of Pi)再度拿下最佳導演，確立其大師級地位。

去年，李安甫獲頒美國導演工會(DGA)終身成就獎，近期也正積極籌備新作「金山」(Gold Mountain，暫譯)，預計於今年春季開拍，動向備受影迷期待。

ACE主席莎賓娜普里斯科(Sabrina Plisco)表示，李安30多年來持續以電影探索人類最深層的情感，激發全球觀眾對影像敘事的熱情，「他的創作幅度無人能及，從『斷背山』細膩而突破界線的愛情描寫，到『少年PI的奇幻漂流』與『臥虎藏龍』的史詩格局，甚至橫跨到MCU問世前的『綠巨人浩克』(Hulk)，都展現出他對電影語言的卓越掌握。」