快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

瑞奇馬丁同框「烈愛對決」男星 釣出前夫幽默留言

娛樂新聞組╱綜合報導
瑞奇馬丁(左)與哈德遜威廉斯。（取材自Instagram）
拉丁天王瑞奇馬丁（Ricky Martin）近日現身米蘭參加時裝周活動，他在社群平台曬出與當紅鮮肉男星哈德遜威廉斯（Hudson Williams）合照。竟釣出瑞奇馬丁前夫，藝術家加萬約瑟夫（Jwan Yosef）於貼文下留言，互動引發網友熱論。

據「噓！星聞」報導，瑞奇馬丁在IG分享了參加時尚活動幕後照，圖中正是憑藉HBO人氣BL影集「烈愛對決」（Heated Rivalry）暴紅的24歲男星哈德遜威廉斯。兩人受邀出席同場時裝秀，並在秀前晚宴鄰座而餐。瑞奇馬丁感性寫下：「在米蘭的秀前晚宴。美味的食物、更棒的交談，還有最棒的鄰座夥伴。」哈德遜威廉斯隨後也熱情回覆「精采的對話」，並附上一顆愛心。

跨世代男神合體，粉絲瘋狂點讚，更引人討論的，莫過於瑞奇馬丁前夫加萬約瑟夫在貼文下留言了。尤萬幽默地在貼文下留言：「我會想看這部秀（影集）」，並配上一個爆米花的圖示。

瑞奇馬丁與加萬約瑟夫於2023年結束6年婚姻，即便兩人離婚，關係顯然並未交惡，如今網上還調皮留言，大方有趣互動，網讚：「最棒的前任模範。」

而讓瑞奇馬丁與前夫都高度關注的新人哈德遜威廉斯，背景相當勵志。2001年出生於加拿大的他，擁有韓國與英、荷混血血統。在憑藉加拿大BL影集「烈愛對決」中薛恩霍蘭德（Shane Hollander）一角全球暴紅前，他曾在溫哥華的義大利餐廳擔任服務生。哈德遜曾坦言，當時生活是「領薪水過日子」，溫哥華的高物價讓他感到壓力不小。

哈德遜威廉斯並非空有外表，他畢業於溫哥華蘭加拉學院（Langara College）的電影藝術學系，不僅能演，更曾親自執導並編寫多部短片。雖然私下喜愛籃球與綜合格鬥，但在影集中卻將冰球選手的糾結與深情演繹得入木三分。

