貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝克漢 長子布魯克林（Brooklyn Beckham） 和家族決裂1年多，周一拋出震撼彈，發表長文痛批父母，直指母親維多利亞貝克漢（Victoria Beckham） 在他與妻子妮可拉（Nicola Peltz） 的婚禮上做出「讓他終身難忘的羞辱行為」。

布魯克林在聲明中怒控：「我媽媽搶走了我和妻子精心籌劃好、籌備數週的第一支舞。」他強調，這首舞曲原本就是為兩人量身挑選的浪漫情歌。

「Vogue」先前報導指出，兩人婚禮的第一支舞歌曲正是「貓王」艾維斯(Elvis Presley) 的〈Can’t Help Falling In Love〉，而這項說法也早已被新人親自證實。布魯克林曾在2022年4月分享蜜月影片，畫面中妮可拉聽著現場歌手演唱這首歌感動落淚，他當時甜蜜寫道：「我愛你，寶貝。我們在蜜月第一天就聽到了我們的婚禮歌曲。」

然而，布魯克林如今卻爆料，母親維多利亞不僅「介入」第一支舞，還在眾目睽睽之下對他「跳了極為不適當的舞」，讓他感到「極度羞辱」。他更坦言，去年與妮可拉選擇 在沒有家人出席的情況下重辦誓約儀式，正是因為：「我們想重新創造屬於婚禮的美好回憶，而不是再度感受到焦慮與尷尬。」

近年來，布魯克林與妻子與貝克漢家族的關係持續緊張，甚至接連缺席重要家庭時刻，包括父親大衛貝克漢的50歲生日以及獲封爵士的重大里程碑。

布魯克林更語出驚人地表示，自己長期「被一個將公眾形象與宣傳置於一切之上的家庭所控制」，直到與妮可拉在一起，才終於找到「內心的平靜與解脫」，並坦承過去曾飽受嚴重焦慮所苦。此外，他也再度翻出舊帳，指控母親維多利亞原本答應替妮可拉設計婚紗，卻在「最後關頭臨時喊卡」，成為雙方心結之一。

2023年大衛貝克漢推出紀錄片，全家都現身造勢，維多利亞當天明顯情緒不佳，布魯克林和妻子靠近她，布魯克林更試圖要拉母親，但她完全不願意看他，大衛貝克漢還握著妻子的手，似乎要她不要生氣，等拍照一結束，維多利亞立刻轉身，絲毫不給兒子面子。