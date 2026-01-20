我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI衝擊職場Z世代最焦慮 8成勞工自認將受影響

川普P圖在格陵蘭插旗 指示牌寫著「2026成為美國領土」

奧斯卡入圍名單將揭曉「罪人」、「一戰再戰」看俏

中央社／洛杉磯19日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李奧納多狄卡皮歐主演「一戰再戰」。（美聯社）
李奧納多狄卡皮歐主演「一戰再戰」。（美聯社）

製片公司華納兄弟（Warner Bros）或許正處於出售談判關鍵期，但旗下推出的「罪人」和「一戰再戰」不僅叫好叫座，更預料將在22日揭曉的奧斯卡入圍名單中，大放異彩。

中央社引述法新社報導，「罪人」（Sinners）和「一戰再戰」（One Battle After Another）預料將雙雙在好萊塢頒獎季壓軸的奧斯卡金像獎入圍10多個獎項，包括最佳影片、最佳男主角到新設立的最佳卡司獎等。

單一片廠同時擁有兩部領跑奧斯卡的強片，著實罕見到令人眼紅；然而，這出現在可能迎來作為獨立發行商最後1年的華納兄弟身上，顯得格外諷刺。

目前，華納兄弟正成為派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）與Netflix之間競購的對象。

儘管母公司華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）陷入困境，這家擁有悠久歷史的電影片廠去年片單依然表現亮眼，未順應好萊塢對續集片的痴迷，反而支持多部原創導演作品。

「黑豹」（Black Panther）導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）最新作品「罪人」，預料將讓片中一人分飾多角的麥可B喬丹（Michael B. Jordan）有機會問鼎影帝寶座，也預料將入圍編劇到配樂等大大小小的獎項。

「罪人」劇照，這部電影把恐怖片，還將劇情片、動作片、音樂劇等元素都融合進南方哥德...
「罪人」劇照，這部電影把恐怖片，還將劇情片、動作片、音樂劇等元素都融合進南方哥德式背景中，男女觀眾都喜愛。(美聯社)

依美國娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）好萊塢頒獎季專家戴維斯（Clayton Davis）之見，「罪人」有機會締造單一電影入圍次數新高，翻新目前由「彗星美人」（All About Eve）、「鐵達尼號」（Titanic）和「樂來越愛你」（La La Land）共同保持的14項入圍紀錄。

戴維斯指出，萊恩庫格勒正在「全面改寫紀錄」，挑戰「電影人從未觸及的入圍數據新高度」。

然而，目前為止，幾乎橫掃了本屆頒獎季的，是「不羈夜」（Boogie Nights）導演保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）新作「一戰再戰」。已是奧斯卡影帝級人物的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），也幾乎篤定將靠「一戰再戰」第7度角逐演技獎小金人。

Netflix則把希望寄託在吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）的「科學怪人」（Frankenstein）、「火車大夢」（Train Dreams）以及超夯動畫片「Kpop 獵魔女團」（KPop Demon Hunters）。

相較之下，對手派拉蒙幾乎拿不出競爭作品。

「哈姆奈特」（Hamnet）看好入圍好幾個獎項，包括參與演出的潔西伯克利（Jessie Buckley）入圍最佳女主角獎。

潔西伯克利的影后競爭對手，有可能包括「暴蜂尼亞」（Bugonia）的艾瑪史東（Emma Stone）以及「情感的價值」（Sentimental Value）的蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）。

「情感的價值」並有可能成為今年3部有機會爭奪最佳影片大獎的非英語片之一，其他兩部分別是「只是一場意外」（It Was Just An Accident）以及「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent）。然而，戴維斯認為，入圍名單有限情況下，這3部全數入圍恐有難度。

「這不只是個間諜故事」的華格納穆拉（Wagner Moura）有可能與李奧納多和麥可B喬丹角逐影帝。然而，最看好贏得最佳男主角獎肯定的，是「橫衝直闖」（Marty Supreme）的提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）。

今年奧斯卡首度增設「最佳卡司獎」，表揚在電影尚未開拍前，負責選角、促成演員陣容的幕後專業人士。由於缺乏前例，評選標準仍不明確，戴維斯質疑，評審究竟看重的是明星魅力、整體搭配，還是挖掘新人的眼光？

奧斯卡入圍名單預計22日上午3時30分在洛杉磯公布；第98屆奧斯卡頒獎典禮排定3月15日舉行。

奧斯卡 好萊塢 喬丹

上一則

張鈞甯化身「武打擔當」地上前滾翻 助理吐槽1句她笑噴

延伸閱讀

NBA／獨行俠克里斯提8記三分球 尼克慘輸 主場球迷噓爆

NBA／獨行俠克里斯提8記三分球 尼克慘輸 主場球迷噓爆
NBA／「痛痛先生」？ 零號探員狠酸AD碰一下就喊痛

NBA／「痛痛先生」？ 零號探員狠酸AD碰一下就喊痛
NBA／戴維斯手傷不動刀 仍要休8周以上

NBA／戴維斯手傷不動刀 仍要休8周以上
華納兄弟拒絕派拉蒙收購案 稱融資槓桿太大風險過高

華納兄弟拒絕派拉蒙收購案 稱融資槓桿太大風險過高

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00
示意圖。(取自123RF)

長照悲歌…台男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助

2026-01-12 11:12

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平