奧斯卡入圍名單將揭曉「罪人」、「一戰再戰」看俏

李奧納多狄卡皮歐主演「一戰再戰」。（美聯社）

製片公司華納兄弟（Warner Bros）或許正處於出售談判關鍵期，但旗下推出的「罪人」和「一戰再戰」不僅叫好叫座，更預料將在22日揭曉的奧斯卡 入圍名單中，大放異彩。

中央社引述法新社報導，「罪人」（Sinners）和「一戰再戰」（One Battle After Another）預料將雙雙在好萊塢 頒獎季壓軸的奧斯卡金像獎入圍10多個獎項，包括最佳影片、最佳男主角到新設立的最佳卡司獎等。

單一片廠同時擁有兩部領跑奧斯卡的強片，著實罕見到令人眼紅；然而，這出現在可能迎來作為獨立發行商最後1年的華納兄弟身上，顯得格外諷刺。

目前，華納兄弟正成為派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）與Netflix之間競購的對象。

儘管母公司華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）陷入困境，這家擁有悠久歷史的電影片廠去年片單依然表現亮眼，未順應好萊塢對續集片的痴迷，反而支持多部原創導演作品。

「黑豹」（Black Panther）導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）最新作品「罪人」，預料將讓片中一人分飾多角的麥可B喬丹 （Michael B. Jordan）有機會問鼎影帝寶座，也預料將入圍編劇到配樂等大大小小的獎項。

「罪人」劇照，這部電影把恐怖片，還將劇情片、動作片、音樂劇等元素都融合進南方哥德式背景中，男女觀眾都喜愛。(美聯社)

依美國娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）好萊塢頒獎季專家戴維斯（Clayton Davis）之見，「罪人」有機會締造單一電影入圍次數新高，翻新目前由「彗星美人」（All About Eve）、「鐵達尼號」（Titanic）和「樂來越愛你」（La La Land）共同保持的14項入圍紀錄。

戴維斯指出，萊恩庫格勒正在「全面改寫紀錄」，挑戰「電影人從未觸及的入圍數據新高度」。

然而，目前為止，幾乎橫掃了本屆頒獎季的，是「不羈夜」（Boogie Nights）導演保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）新作「一戰再戰」。已是奧斯卡影帝級人物的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），也幾乎篤定將靠「一戰再戰」第7度角逐演技獎小金人。

Netflix則把希望寄託在吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）的「科學怪人」（Frankenstein）、「火車大夢」（Train Dreams）以及超夯動畫片「Kpop 獵魔女團」（KPop Demon Hunters）。

相較之下，對手派拉蒙幾乎拿不出競爭作品。

「哈姆奈特」（Hamnet）看好入圍好幾個獎項，包括參與演出的潔西伯克利（Jessie Buckley）入圍最佳女主角獎。

潔西伯克利的影后競爭對手，有可能包括「暴蜂尼亞」（Bugonia）的艾瑪史東（Emma Stone）以及「情感的價值」（Sentimental Value）的蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）。

「情感的價值」並有可能成為今年3部有機會爭奪最佳影片大獎的非英語片之一，其他兩部分別是「只是一場意外」（It Was Just An Accident）以及「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent）。然而，戴維斯認為，入圍名單有限情況下，這3部全數入圍恐有難度。

「這不只是個間諜故事」的華格納穆拉（Wagner Moura）有可能與李奧納多和麥可B喬丹角逐影帝。然而，最看好贏得最佳男主角獎肯定的，是「橫衝直闖」（Marty Supreme）的提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）。

今年奧斯卡首度增設「最佳卡司獎」，表揚在電影尚未開拍前，負責選角、促成演員陣容的幕後專業人士。由於缺乏前例，評選標準仍不明確，戴維斯質疑，評審究竟看重的是明星魅力、整體搭配，還是挖掘新人的眼光？

奧斯卡入圍名單預計22日上午3時30分在洛杉磯公布；第98屆奧斯卡頒獎典禮排定3月15日舉行。