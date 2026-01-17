「情感的價值」奧斯卡大熱門 票房破挪威紀錄

我的頻道

記者廖福生╱綜合報導
「情感的價值」可望成為影史上最賣座的挪威電影。（圖／海鵬影業提供）
目前奧斯卡入圍大熱門的挪威電影「情感的價值」，全球票房目前將近2190萬美元，超越該片導演尤沃金提爾（Joachim Trier）前作「世界上最爛的人」的全球總票房1310萬美元，可望成為影史上最賣座的挪威電影，他也承諾將會繼續留在挪威拍片。

尤沃金提爾長作品長期關注都市中產階級的情感困境，擅長描寫人物在關係中的失語與情感焦慮狀態。「情感的價值」被視為他對「家庭與藝術」議題，最直接、也最個人的一次回應。

有趣的是，尤沃金提爾在創作「情感的價值」劇本時，剛好有一棟家族傳承的房子正在出售，讓他開始思考「家」的定義。已成為父親的他，思索著「能傳遞給下一代什麼？」，並從他曾居住過的「房子」角度思考並切入整個故事。

「情感的價值」背景再次設定在奧斯陸，但更比他的「奧斯陸三部曲」（「愛重奏」、「8月31日，我在奧斯陸」、「世界上最爛的人」）深刻、豐富並且宏大。不僅由四個主要角色一起驅動故事，更在家族時間軸上來回穿梭，劇情豐沛動人，被視為尤沃金提爾最成熟且最具情感穿透力的作品。

尤沃金提爾對電影廣獲各界喜愛感到欣喜，問他之於下周奧斯卡提名的期望，他說：「雖不知道奧斯卡獎最終如何，但任何提名我們都感激不盡」。但即使獲獎再多、票房再高，面對好萊塢的招手，尤沃金提爾坦承表示「會繼續留在挪威，與身邊的優秀人才合作」。

「情感的價值」自去年5月在坎城影展引發觀眾26分鐘的熱烈掌聲後，並贏得評審團大獎。該片更在史柯斯嘉獲得金球獎最佳男配角獎、伊布思朵特李拉歐斯獲得國家評論協會獎最佳女配角獎之後，正式進入奧斯卡獎季行列，除代表挪威角逐奧斯卡最佳國際電影外，並將參與其他獎項的競爭。

奧斯卡獎 挪威 金球獎

