我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

女導瑪姬葛倫霍打造「科學新娘！」靈感來自派對1個刺青

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑪姬葛倫霍（右）與潔西伯克利(左)、克里斯汀貝爾(中)合作。（圖／華納兄弟提供）
瑪姬葛倫霍（右）與潔西伯克利(左)、克里斯汀貝爾(中)合作。（圖／華納兄弟提供）

由克里斯汀貝爾（Christian Bale）、潔西伯克利（Jessie Buckley）主演的電影「科學新娘！」（The Bride!）日前舉辦全球線上記者會，導演瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）接受全球媒體訪問，她透露會以「科學新娘」當主角，完全是因為一個刺青啟發。

瑪姬葛倫霍透露，她某天在派對上看見一名男子整條前臂刺著「科學怪人新娘」的刺青，讓她瞬間被深深吸引，回到飯店後上網搜尋後，讓她開始思考：「科學怪人在許多版本中既是怪物，但同時又美麗、人性化、極度孤獨，那他的伴侶是怎麼想的呢？」

接著，瑪姬葛倫霍看了艾爾莎蘭切斯特（Elsa Lanchester）飾演的原版「科學怪人新娘」（Bride of Frankenstein），片中僅出現3分鐘，卻留下巨大衝擊：「她幾乎沒有台詞，但存在感極為強烈，她的外型、一切都極具力量。」這也讓瑪姬葛倫霍決定探索「科學怪人新娘」的內心世界。

電影「科學新娘！」由潔西巴克利飾演科學新娘，瑪姬葛倫霍坦言，因為她理解人類情感的完整光譜：「潔西強大與脆弱並存，理性與非理性並存，她允許這一切存在於表演中，這個角色需要全部擁有這些特質。」

而經典的科學怪人一角則由克里斯汀貝爾詮釋，瑪姬葛倫霍笑說：「他與潔西之間有深刻連結。他能承載怪物的殘酷與人性的脆弱，讓我們在其中看見自己。」

最後，被問起電影片名中「科學新娘！」的驚嘆號。瑪姬葛倫霍回應：「當一個女性在1936年死去前從未被傾聽，在她重生時，她有太多話要說，那些話自然會帶著一個驚嘆號。」

上一則

「情感的價值」奧斯卡大熱門 票房破挪威紀錄

下一則

徹底放飛？ 華晨宇女裝惹議 金髮被指像宋雨琦

延伸閱讀

「科學新娘！」預告曝光 蝙蝠俠合體新科金球影后飆戲

「科學新娘！」預告曝光 蝙蝠俠合體新科金球影后飆戲
灣區通勤渡輪 周五夜晚化身海上派對

灣區通勤渡輪 周五夜晚化身海上派對
加州女靠出租自家後院泳池 月收最高達7萬美元

加州女靠出租自家後院泳池 月收最高達7萬美元
瑞士47死酒吧大火：「閃燃」為何釀成慘死悲劇？

瑞士47死酒吧大火：「閃燃」為何釀成慘死悲劇？

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24
華裔導演趙婷執導的電影「哈姆奈特」榮獲金球獎劇情類最佳電影。 (美聯社)

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

2026-01-11 23:23

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議