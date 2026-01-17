女導瑪姬葛倫霍打造「科學新娘！」靈感來自派對1個刺青

瑪姬葛倫霍（右）與潔西伯克利(左)、克里斯汀貝爾(中)合作。（圖／華納兄弟提供）

由克里斯汀貝爾（Christian Bale）、潔西伯克利（Jessie Buckley）主演的電影「科學新娘！」（The Bride!）日前舉辦全球線上記者會，導演瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）接受全球媒體訪問，她透露會以「科學新娘」當主角，完全是因為一個刺青啟發。

瑪姬葛倫霍透露，她某天在派對上看見一名男子整條前臂刺著「科學怪人新娘」的刺青，讓她瞬間被深深吸引，回到飯店後上網搜尋後，讓她開始思考：「科學怪人在許多版本中既是怪物，但同時又美麗、人性化、極度孤獨，那他的伴侶是怎麼想的呢？」

接著，瑪姬葛倫霍看了艾爾莎蘭切斯特（Elsa Lanchester）飾演的原版「科學怪人新娘」（Bride of Frankenstein），片中僅出現3分鐘，卻留下巨大衝擊：「她幾乎沒有台詞，但存在感極為強烈，她的外型、一切都極具力量。」這也讓瑪姬葛倫霍決定探索「科學怪人新娘」的內心世界。

電影「科學新娘！」由潔西巴克利飾演科學新娘，瑪姬葛倫霍坦言，因為她理解人類情感的完整光譜：「潔西強大與脆弱並存，理性與非理性並存，她允許這一切存在於表演中，這個角色需要全部擁有這些特質。」

而經典的科學怪人一角則由克里斯汀貝爾詮釋，瑪姬葛倫霍笑說：「他與潔西之間有深刻連結。他能承載怪物的殘酷與人性的脆弱，讓我們在其中看見自己。」

最後，被問起電影片名中「科學新娘！」的驚嘆號。瑪姬葛倫霍回應：「當一個女性在1936年死去前從未被傾聽，在她重生時，她有太多話要說，那些話自然會帶著一個驚嘆號。」