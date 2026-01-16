「科學新娘！」預告曝光 蝙蝠俠合體新科金球影后飆戲

潔西伯克利化身「科學新娘」。（圖／華納兄弟提供）

全新類型片「科學新娘！」（The Bride!）15日發布正式預告。向來以為戲不惜徹底改造外型聞名的奧斯卡 影帝克里斯汀貝爾（Christian Bale），這次化身文學史上最著名怪物「科學怪人」（Frankenstein's monster），不僅以狂放不羈的嶄新造型現身，眼神中更流露出危險而迷人的氣息。

最新預告中他情緒徹底失控、展現極端暴烈的一面，為了護愛他竟徒手抓起惡漢頭顱，往石牆砸去瞬間爆頭，渾身散發邪魅氣場，卻更受影迷喜愛，被封為「大銀幕最帥怪人」。

而他與親手創造出「科學新娘」（the Bride）潔西伯克利（Jessie Buckley）展開一段顛覆想像的禁忌之戀。他為愛不惜與世界為敵，攜手新娘踏上亡命天涯的旅程，展現出近乎偏執、卻又極度浪漫的情感張力。

瑪姬葛倫霍（右）與潔西伯克利、克里斯汀貝爾合作。（圖／華納兄弟提供）

「科學新娘！」延續「科學怪人」的起源設定，卻大膽翻轉歷來文學與影視作品中對「新娘」的刻板描寫。導演瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）重新塑造了一位在精神與意志上，甚至比科學怪人更加狂烈的新娘角色。

潔西伯克利在片中以哥德風妝容現身，黑色墨線勾勒嘴角、披著凌亂長髮，時而低聲嘶吼、時而舉槍震懾全場，宛如女性版怪物重生，成為全片最具爆發力的靈魂人物。

這對亡命鴛鴦在片中則遭到由彼得賽斯嘉（Peter Sarsgaard）、潘妮洛普克魯茲 （Penélope Cruz）所飾演的警探搭檔追捕，交織出動作、懸疑與情感衝突並進的驚險故事，讓本片成為影史前所未見的「科學怪人」主題電影。電影由演而優則導的女星瑪姬葛倫霍執導，為耳熟能詳的經典故事注入全新活力。

克里斯汀貝爾化身科學怪人。（圖／華納兄弟提供）

導演表示，科學怪人一直都是孤獨、缺乏人際連結的角色，但她從1935年電影「科學怪人的新娘」（Bride of Frankenstein）發現，怪人的伴侶「新娘」首次登場竟沒有發聲機會，因此她透過本片重新詮釋一個擁有強烈自我意識、渴望表達、甚至足以顛覆世界秩序的「科學新娘」。

為此，她邀請曾在「蝙蝠俠：黑暗騎士」（The Dark Knight）合作過、至今已15年不見的克里斯汀貝爾擔任主演，更找來親弟弟傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）、丈夫彼得賽斯嘉，與奧斯卡女星安妮特班寧（Annette Bening）、潘妮洛普克魯茲聯合主演，共同打造她導演生涯中規模最大的一部作品。

電影「科學新娘！」故事描述孤單寂寞的科學怪人前往1930年代的芝加哥 ，請求極具開創性的科學家尤弗尼斯博士為他創造一名伴侶。他們兩人聯手讓一名被謀殺的年輕女子復活，科學新娘就此誕生。然而接下來發生的事情遠遠超乎他們的想像。

▲ 影片來源：YouTube＠WarnerBros（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.