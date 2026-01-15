我的頻道

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

「情歌王子」胡立歐爆性侵2女員工被調查 還涉人口販運

編譯彭馨儀／綜合報導
西班牙歌手胡立歐被控及人口販運和性犯罪，遭到西班牙檢察官調查。（美聯社）
美聯社報導，西班牙檢察官正在調查有關西班牙歌手胡立歐(Julio Iglesias)在2021年1月至10月性侵兩名前員工的指控，胡立歐遭指控涉及人口販運和性犯罪，對此胡立歐尚未公開回應。

現年82歲的胡立歐是史上最成功的音樂藝人之一，唱片銷量超過3億張。他在西班牙出道，以浪漫情歌聞名，1970及1980年代大受歡迎，也曾與黛安娜羅絲(Diana Ross)、史提夫汪達(Stevie Wonder)和威利尼爾森(Willie Nelson)等美國歌手合作。他他是流行歌手安立奎(Enrique)的父親。

胡立歐曾公開塑造「拉丁情人」形象，尤其在早期訪問中，他曾大方談論自己的性欲與風流韻事。

「世界女性連線」(Women's Link Worldwide)代表向西班牙法院申訴。兩名女性指控胡立歐「侵犯性自由罪」以及「以強迫勞動為目的的人口販運」。

根據證詞，胡立歐曾對這兩名女性性騷擾，定期檢查手機，禁止她們離開工作地點，並要求每天工作長達16小時，沒有合約也沒有休息日。

「世界女性連線」律師費南德茲(Gema Fernandez)說，沒有在多明尼加和巴哈馬申訴，而是在西班牙，因為西班牙針對性別暴力及人口販運的法律可能是這兩名女性尋求司法途徑的可行選項。她補充，檢方有6個月時間調查，如有需要，可再延長到1年。

「世界女性連線」執行長李歐斯(Jovana Rios Cisnero)說，「能夠得到檢察官聽證是追求正義非常重要的一步。」檢察官辦公室尚未回應。

西班牙報紙elDiario.es和「環球電視台」(Univision)率先報導胡立歐新聞。西班牙政府發言人賽茲(Elma Saiz)表示，「再次重申，政府堅定不移地致力於打擊任何針對女性的暴力、騷擾或侵犯行為。」

西班牙文化部長表示，政府將婦女權利和性別平等列為優先事項，並將考慮剝奪胡立歐於2010年獲得的西班牙國家美術功勳金獎。

胡立歐以專輯「Un Hombre Solo」獲得1988年葛萊美最佳拉丁流行音樂表演獎。他還在2019年葛萊美獎上獲得終身成就獎。

安立奎是胡立歐的兒子。（路透）
葛萊美 性騷擾

