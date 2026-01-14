幸運躲過「潛規則」 茱蒂佛斯特直言：從小就掌握權力 讓我免於侵犯

茱蒂佛斯特童星出身，多次獲得奧斯卡影后肯定。(歐新社)

奧斯卡 影后茱蒂佛斯特 （Jodie Foster）近日接受美國公共電台 NPR 專訪時，罕見談及好萊塢 長年存在的性剝削問題，並坦言自己之所以能在童星時期「倖免於難」，關鍵原因在於她年紀很小就握有產業中的「權力」。

曾兩度榮獲奧斯卡的茱蒂佛斯特表示，12歲時因主演馬丁史柯西斯執導的經典電影「計程車司機」而獲得奧斯卡提名，讓她在好萊塢被歸類為「不能隨便動的人」。她直言：「我一直在反思，我到底是怎麼被拯救的？當然，我也經歷過微歧視，任何女性在職場都無法避免，但為什麼我沒有遭遇那些真正可怕的事？」

茱蒂佛斯特認為，答案在於她過早取得了影視圈中的話語權。「在我12歲左右，我就已經擁有某種程度的力量。當我第一次獲得奧斯卡提名時，我已經站在一個有權力的位置上，對某些人來說，我變得『太危險』了，因為我有能力毀掉他們的事業，或是直接揭發他們」。

她也分析，這或許與自己的個性有關。「我是一個直來直往的人，不太容易被情緒操控。掠食者會利用一切可以操控的弱點，而當對方年紀小、力量薄弱、沒有權力時，就最容易成為目標。這正是掠奪行為的本質——透過權力來壓制與支配他人」。

儘管茱蒂佛斯特表示自己並未在童年時期遭遇性侵或性騷擾 ，但她後來成為許多年輕演員心中的榜樣。娜塔莉波曼（Natalie Portman）曾在播客節目中透露，自己談到童星時期被過度性化後，茱蒂佛斯特主動聯繫並給予支持，讓她深受感動。

娜塔麗波曼同樣在11歲時因「終極追殺令」一舉成名，她分享，自己很早就學會在片場表現得嚴肅、強硬，作為一種無意識的自我保護方式，加上母親全程陪伴，才讓她免於潛在風險。