68歲艾美獎男星被控性侵2男童 遭通緝1周已自首

提摩西・布斯菲爾德曾獲得艾美獎肯定。（美聯社）

新墨西哥州 當局於上周對68歲導演暨艾美獎 得主演員提摩西・布斯菲爾德（Timothy Busfield）發出逮捕令，指控他涉嫌對2名未成年者進行性不當接觸。據「太陽報」報道，警方證實，68歲的布斯菲爾德已於周二向新墨西哥州官員自首。

根據調查人員提交的刑事起訴文件，一名未成年孩童指控布斯菲爾德曾多次對他做出不當觸碰。相關行為疑似發生在影集「黑幫清潔婦」（The Cleaning Lady）拍攝期間，當時布斯菲爾德同時擔任導演與演員。

根據「美國太陽報」獲得的搜查令副本顯示，布斯菲爾德在一名男孩7歲時，隔著衣服三次觸摸了他的私處。直到男孩8歲的時候，還曾經觸碰過他5、6次。據報道，這名孩子沒有告訴任何人他的遭遇，因為他害怕布斯菲爾德會生氣。

第2名男孩聲稱，在布斯菲爾德參與製作該劇的兩年多時間裡，他曾多次受到不當觸摸，刑事訴狀稱，布斯菲爾德曾趁孩子在化妝間理髮時親吻了他的臉。男孩們的母親於2025年10月向社會服務部門報告了此事。 據悉，布斯菲爾德僅告訴警方，他「極有可能」與孩子們有過某種「身體接觸」。

布斯菲爾德過去以「白宮 風雲」、「夢幻成真」、「三十而立」等作品聞名，並於1991年憑「三十而立」獲得艾美獎最佳戲劇類男配角。他與演員梅莉莎・吉伯特（Melissa Gilbert）結婚多年。