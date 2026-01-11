金球獎／51歲李奧納多再被酸「女友不超過30」 尷尬苦笑全被拍

李奧納多在金球獎典禮上被虧「女友不超過30歲」。(美聯社)

2026年第83屆金球獎 今日揭曉，典禮主持人妮基格拉澤（Nikki Glaser）的「毒舌吐槽」成為全場焦點。51歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）憑電影「一戰再戰」角逐影帝，被調侃其多年來備受討論的「女友不超過25歲戀情魔咒」，讓現場笑聲不斷。

本屆金球獎主持人在台上先是正經八百地細數李奧納多的輝煌戰績，包括三座金球獎、一座奧斯卡 ，以及與無數名導合作的耀眼履歷。就在全場準備報以掌聲時，她突然話鋒一轉，冷不防補上一句：「最令人驚嘆的是，這一切成就，竟然都是在你的女朋友還沒滿30歲前完成的！」一句話瞬間引爆全場，台下影星笑成一片，鏡頭則捕捉到李奧納多露出尷尬卻仍保持風度的微笑。

妮基隨後還不忘「補刀」又道歉，笑說：「李奧，對不起，我知道這個玩笑很低端，我本來也不想講，但問題是……除了這件事，我們真的對你一無所知啊！不如敞開心胸，讓大家多認識你一點吧！」

她接著再加碼調侃，表示自己翻遍資料，能找到最深入的李奧訪談竟要回溯到1991年，當年主持人問他最喜歡吃什麼，他連續三次回答「義大利 麵」。妮基當場追問：「那現在最愛的還是義大利麵嗎？」李奧納多毫不尷尬，直接對著鏡頭比出大拇指，贏得滿堂彩。