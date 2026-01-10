68歲艾美獎男星被控性侵男童 被害人遭虐長達2年 警發布逮捕令

提摩西・布斯菲爾德被控性侵男童。（美聯社）

美國新墨西哥州 當局於上周對68歲導演暨艾美獎 得主演員提摩西・布斯菲爾德（Timothy Busfield）發出逮捕令，指控他涉嫌對未成年者進行性不當接觸。

根據調查人員提交的刑事起訴文件，一名未成年孩童指控布斯菲爾德曾多次對他做出不當觸碰。相關行為疑似發生在影集「黑幫清潔婦」（The Cleaning Lady）拍攝期間，當時布斯菲爾德同時擔任導演與演員。

起訴文件指出，該名孩童表示，第一次事件發生在他7歲時，當時遭對方觸碰約三到四次；第二次則是在8歲時，遭觸碰次數約五到六次。孩童的母親隨後向兒童保護機構通報，指稱虐待行為發生於2022年11月至2024年春季之間。

法院已簽署逮捕令，布斯菲爾德被控兩項「對未成年人進行犯罪性接觸」罪名。起訴書中也提到，該名孩童已被診斷出患有創傷後壓力症候群（PTSD）與焦慮症，社工紀錄顯示，他曾因夢到相關情節而驚醒，長期處於恐懼狀態。

孩童向相關人員表示，因布斯菲爾德是導演，擔心對方會生氣，因此遲遲不敢說出遭遇。案件調查始於2024年11月，當時一名新墨西哥大學醫院醫師通報警方，孩童父母是在律師建議下前往就醫。

「黑幫清潔婦」共播出四季，於2025年完結，由艾洛蒂・雍（Elodie Yung）主演，描述一名為救治兒子而赴美的柬埔寨醫師，意外捲入犯罪組織的故事。該劇由華納兄弟製作，公司方面曾對相關指控進行內部調查，但未能找到足以佐證的證據。

布斯菲爾德過去以「白宮 風雲」（The West Wing）、「夢幻成真」（Field of Dreams）、「三十而立」（Thirtysomething）等作品聞名，並於1991年憑「三十而立」獲得艾美獎最佳戲劇類男配角。他與演員梅莉莎・吉伯特（Melissa Gilbert）結婚多年，截至目前，雙方及其經紀團隊皆未對外發表回應。