觀影說劇╱76歲雪歌妮薇佛氣場全開 挑戰4吋高跟鞋

記者陳穎╱綜合報導
76歲雪歌妮薇佛在「邦尼殺死他」，化身宛如「復古蛇蠍美人」的神祕關鍵人物。（圖／采昌提供）
76歲雪歌妮薇佛在「邦尼殺死他」，化身宛如「復古蛇蠍美人」的神祕關鍵人物。（圖／采昌提供）

曾開發並編撰人氣影集「雙面人魔」（Hannibal）的布萊恩富勒（Bryan Fuller），自編自導首部奇幻動作長片「邦尼殺死他」（Dust Bunny）。他身為「傳奇影后」雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）的死忠粉絲，認為除了科幻作品之外，她也能駕馭奇幻又幽默的表演節奏，因此向她提出演出邀約。

而現年76歲，投身影業近50年，參與過無數作品的雪歌妮薇佛，在收到本片劇本後，完全深陷故事獨特的原創魅力，她表示：「我從沒看過像這樣的作品，原創、感人、奇幻又幽默，就像一則經典童話的現代變奏。」她接續補充：「片中這位寄養家庭的小女孩，雖然身在恐怖情境當中，但卻機智、堅定又勇敢，用非常『現代女孩』的方式採取行動、保護自己。」這也讓她深受感動大讚：「這劇本真的太令人驚豔了。」

尤其她在片中時髦氣場全開，透過自己成長於1950年代紐約的經驗汲取靈感，展現強勢卻又危險迷人的魅力，她分享：「當時身邊有許多女性是職業婦女，穿著得體、敏銳聰慧、充滿魅力。」因此以這種形象進而塑造角色，更穿上此生最高的4吋高跟鞋，化身宛如「復古蛇蠍美人」的神祕關鍵人物，更向觀眾賣關子：「她很會調情、很強勢，也是一個非常有力量的角色。直到電影結尾，你才會真正知道她是誰，所以這部分我得保密。」不一樣的演繹，將讓觀眾在大銀幕上看見截然不同的雪歌妮薇佛。

在「邦尼殺死他」當中，雪歌妮薇佛也將與「坎城影帝」邁茲米克森（Mads Mikkelsen）成為拍檔、擁有大量對手戲。影帝影后難得同台演出，也讓導演布萊恩富勒忍不住爆料，兩人其實互相都是對方的「超級粉絲」。他興奮分享：「我在拍攝時最愛的一件事，就是看雪歌妮和邁茲多麼深愛彼此，卻又要保持專業。雪歌妮去化妝間時，邁茲會低聲說『能和她合作非常不可思議』；當邁茲換衣服時，雪歌妮會輕輕向自己搧風說『我真的迷死我們的男主角了』，讓我都快忍不住幫他們傳紙條了。」憶起合作過程，雪歌妮薇佛也直誇邁茲：「沒想過我們真的能合作，他人超好，是那種你幾乎看不到他『在演戲』的演員。」而邁茲也忍不住直呼：「她親切風趣，要放下迷弟心態實在不容易。」

