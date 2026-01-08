真人版「魔髮奇緣」選角出爐 樂佩公主不是Lisa

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
真人版「魔髮奇緣」卡司曝光，麥洛曼海姆(左圖)飾演男主角費林雷德，樂配公主則由蒂根卡芙特(右圖)出演。(圖／美聯社、迪士尼、Instagram)
真人版「魔髮奇緣」卡司曝光，麥洛曼海姆(左圖)飾演男主角費林雷德，樂配公主則由蒂根卡芙特(右圖)出演。(圖／美聯社、迪士尼、Instagram)

迪士尼真人版電影「魔髮奇緣」(Tangled)日前宣布要拍真人版，女主角樂佩(Rapunzel)還一度傳出由BLACKPINK的Lisa演出，不過選角名單正式出爐，由21歲蒂根卡芙特(Teagan Croft)與24歲麥洛曼海姆(Milo Manheim)分別飾演女主角樂佩與男主角費林雷德(Flynn Rider)，消息一出引發影迷熱議。

「魔髮奇緣」原為2010年推出的動畫電影，故事描述擁有神奇長髮的公主樂佩，自小被囚禁在高塔中，直到遇上流浪大盜費林雷德，人生從此翻轉，全球票房突破5.91億美元。

蒂根卡芙特特最廣為人知的作品是DC影集「泰坦」(Titans)，她在劇中飾演「烏鴉」瑞秋羅斯(Rachel Roth)一角，深受粉絲喜愛。她也曾主演Netflix電影「逐夢大海」(True Spirit)，飾演16歲挑戰單人環球航行的澳洲傳奇少女潔西卡華森(Jessica Watson)。

男主角麥洛曼海姆則是迪士尼觀眾的熟面孔，憑藉「殭屍高校生」(Zombies)系列累積高人氣，他也曾在「與星共舞」(Dancing with the Stars)第27季拿下亞軍，展現全方位演藝實力。而且他其實還是星二代，是艾美獎與金球獎得主肯琳曼罕(Camryn Manheim)的兒子。

「魔髮奇緣」最早於2024年12月傳出進入早期開發階段，如今選角塵埃落定，也成為迪士尼最新一部翻拍真人版的經典動畫。近年來，迪士尼已推出「獅子王」(The Lion King)、「美女與野獸」(Beauty and the Beast)、「阿拉丁」(Aladdin)、「花木蘭」(Mulan)、「小飛象」(Dumbo)、「小美人魚」(The Little Mermaid)、「白雪公主」(Snow White)與「星際寶貝：史迪奇」(Lilo & Stitch)等真人版作品，其中「星際寶貝：史迪奇」更成為2025年首部全球票房突破10億美元的電影。此外，真人版「海洋奇緣」(Moana)也將於7月10日上映。

