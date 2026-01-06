吉米金莫獲影評人選擇獎 致詞續調侃川普

吉米金莫發表感言充滿嘲諷。（美聯社）

深夜脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)本月4日在評論家選擇獎(Critics Choice Awards)中，憑藉「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live!)奪得最佳脫口秀主持人獎。

58歲的金莫登台領獎並發表感言時，以一貫的嘲諷風格說道，榮獲這座獎項都要歸功於「我們的總統唐納‧珍妮佛‧川普 」(Donald Jennifer Trump)。

金莫以諧音刻意誤稱川普(Donald John Trump)的名諱，逗得現場觀眾哄堂大笑，凸顯娛樂圈透過詼諧方式化解政治緊張關係的妙趣。

金莫接著說，如果不是這位總統，他們當晚恐怕會空手而歸；感謝川普每天做出各種荒謬行徑，為節目提供源源不絕的題材。

金莫這番話也延續他長期在節目中嘲諷川普及其政府和其他政治人物的主持風格，但他也因此惹禍上身。

去年9月，金莫在節目中評論保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)遭槍擊身亡的事件，遭美國廣播公司新聞網(ABC News)母公司迪士尼 (Disney)暫時停職。

「吉米夜現場」於事發後第六天恢復播出，不僅未受風波影響，反而因為社會輿論高度關注而飆出高收視率，成為美國文化戰爭的縮影。

金莫在得獎感言中表示，節目停播期間，可謂「極不平凡的幾周」，他當時迫不及待重返螢光幕，繼續評論政治與社會事件。

金莫另開玩笑說，比起拿在手中的評論家選擇獎獎座，不禁感嘆這並不是國際足球總會(FIFA)頒發給川普的「FIFA世界和平獎」(FIFA World Peace Prize)，再次調侃超想得到諾貝爾 和平獎的川普。

不過，金莫致詞尾聲語氣轉趨嚴肅，他公開為言論自由發聲，感謝支持節目的編劇、演員、製作人及工會成員，許多人當天也在現場觀賞頒獎典禮。

他強調，許多媒體同業在風波中挺身而出，提醒外界在美國這座城市、這個國家，言論自由並非理所當然，需要持續捍衛。