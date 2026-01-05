甜茶奪影帝 台上告白3年女友：沒有妳，我做不到這一切

「甜茶」女友凱莉詹納愛相隨，出席評論家選擇獎典禮。(美聯社)

好萊塢 男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）靠「橫衝直闖」（Marty Supreme）精湛表現，在評論家選擇獎（Critics Choice Awards）奪下影帝。甜茶在得獎致詞中罕見向女友凱莉詹納（Kylie Jenner）深情致意。

甜茶稱帝後，先感謝其他入圍者、自己的團隊，以及「橫衝直闖」導演賈許沙夫戴（Josh Safdie），「賈許，你說了一個有缺陷、卻能引發共鳴的夢想故事。你沒有教訓觀眾什麼是對錯，我覺得我們都應該說這樣的故事，感謝你讓我實現這個夢想。」

「最後，我只想說，謝謝我相伴三年的伴侶，」甜茶在台上向女友凱莉詹納示愛。

他接著表示：「謝謝妳為我們建立的基礎。我愛你。沒有妳，我做不到這一切。我由衷地感謝妳，真的非常謝謝妳。」而坐在觀眾席的凱莉詹納則被拍到回以唇語：「我也愛你。」

甜茶與凱莉詹納對這段感情一向相當低調，甚至在去年11月刊出的Vogue專訪中，甜茶仍拒絕談及女友。不過，近來兩人似乎逐漸放鬆對戀情的保密態度。