雙星復刻橘色情侶裝走紅毯「爆笑致敬」甜茶和詹納
2026年評論家選擇獎的紅毯上，影集「天后與草莓」(Hacks)演員梅格斯塔特（Meg Stalter）與保羅唐斯（Paul W. Downs）以幽默致敬「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與凱莉詹納（Kylie Jenner）的經典橘色情侶裝，瞬間成為話題焦點。
保羅唐斯與梅格斯塔特幾乎完美複製提摩西夏勒梅與凱莉詹納的造型細節。
43歲的保羅唐斯穿著亮橘色皮革西裝，內搭橘色絲質襯衫與橘色靴款，肩上同樣背著黑色皮革乒乓球拍造型包。
35歲的梅格斯塔特則呼應凱莉詹納的造型，選擇一襲橘色及地長禮服，胸下與腰間設有三角形挖空設計，並點綴十字架元素；她搭配十字架項鍊與橘色高跟鞋，就連拍照的表情也完整複製原版神韻。
不過，山寨版的材質與顏值，還是本尊較有優勢。
提摩西夏勒梅與凱莉詹納在去年12月8日的「橫衝直闖」(Marty Supreme)洛杉磯首映會，以成套亮橘造型出席，這也是兩人交往後第二次一起走紅毯。
而梅格斯塔特向來不避諱在紅毯上製造話題。她在去年9月的艾美獎上曾打破著裝規範，穿著直筒藍色牛仔褲與白色T恤亮相。斯塔特當時表示，「90年代就是這樣…沒有規則，你可以做你想做的事。」
