「怪獸宇宙」走入冷戰時代 「美國特工」懷特羅素回歸「李蕭上校」

懷特羅素回歸飾演的「李蕭上校」前傳影集。(圖／Apple TV提供)

Apple TV日前宣布將擴展「怪獸宇宙」（Monsterverse）衍生作品，將推出一部尚未定名的「君主計畫：神秘組織與怪獸之謎」（Monarch: Legacy of Monsters）前傳影集，故事聚焦由「美國特工」懷特羅素（Wyatt Russell）所飾演的「李蕭上校」。並由曾獲艾美獎 提名的編劇暨製作人喬比哈諾德（Joby Harold）擔任節目統籌。

節目統籌喬比哈洛德首次進軍電視圈，便以「歐比王肯諾比」擔任編劇與執行製作人，不僅獲得五項艾美獎提名，首播時更打破收視紀錄。喬比哈洛德過去亦參與多部熱門 IP 系列與重量級電影的編劇與製作，包括「明日邊界」、「捍衛任務」系列、「變形金剛：萬獸崛起」以及「閃電俠」等知名作品。

這部尚未定名的「君主計畫：神秘組織與怪獸之謎」前傳影集，將由懷特羅素（Wyatt Russell）領銜主演並擔任監製，故事聚焦於「李蕭上校」於 1984 年潛入敵營執行一項秘密任務，試圖阻止蘇聯釋放一隻足以摧毀美國、並改變冷戰局勢的全新恐怖泰坦巨獸。

Apple TV國際開發負責人Morgan Wandell透露：「自『君主計畫：神秘組織與怪獸之謎』全球首播以來，世界各地的觀眾就欲罷不能。我們迫不及待想要推出喬比哈洛德與整個演員及創作團隊精心打造、令人熱血沸騰的全新故事。在喬比哈洛德的帶領下，並與傳奇影業這群出色的合作夥伴攜手，這部全新衍生影集將正式揭開史詩級『怪獸宇宙』擴展的序幕，讓觀眾更加貼近他們最喜愛的泰坦巨獸，同時帶來以角色為核心的精彩敘事。」

節目統籌喬比哈洛德則表示：「能夠參與並持續擴展這個極具指標性的宇宙，我感到無比榮幸。Apple與傳奇影業在整個過程中都是極為出色的合作夥伴，我們也將持續以應有的敬意，把這些電影史上的泰坦巨獸帶給全球觀眾。」

傳奇影業電視總裁暨董事總經理Jason Clodfelter指出：「喬比哈洛德是一位卓越的說故事者，對於怪獸宇宙為何能在全球粉絲間引發共鳴有著深刻理解。我們非常高興能與Apple攜手，並與Safehouse Pictures展開更廣泛的合作關係，為這個系列開啟令人振奮的全新時代。」

在此之前，Apple TV熱門影集「君主計畫：神秘組織與怪獸之謎」第一季於Apple TV現正熱播中，備受期待的第二季也將重磅回歸，將於2月27在Apple TV全球上線。故事舞台再度回到神秘的骷髏島，隨著規模更加龐大的怪獸陣容登場，將帶來更震撼的動作場面與深層的情感刻畫。