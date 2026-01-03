鄉村歌后桃莉芭頓設「田納西旅遊驛站」 大推家鄉景點

桃莉芭頓分享家鄉納許維爾(Nashville)私房景點，並設「田納西旅遊驛站」推廣。（美聯社）

鄉村音樂天后桃莉芭頓(Dolly Parton)近年淡出舞台，但依然熱衷公益活動，近日大方公開分享家鄉納許維爾(Nashville)私房景點，並與有關單位合作推出公路休息站設點計畫，希望帶動當地旅遊熱潮。

據福斯新聞網(Fox News)報導，芭頓近日宣布名為「田納西旅遊驛站」（Dolly's Tennessean Travel Stops）計畫，重新打造田納西州 公路休息站，從康納斯維爾(Cornersville)旗艦站開始，納入全新設計的娛樂元素，讓旅客在旅途中感受南方熱情的待客之道，吸引更多人踏上「音樂之城」旅程。

芭頓聲明強調大半人生都在公路度過，「更準確的說法是在巴士上」，因此除了公路休息站，還透過專訪主動介紹納許維爾的私房景點，尤其與其音樂事業密不可分的廣播節目Grand Ole Opry。

這個由海伊(George D. Hay)於1925年11月28日創立的鄉村音樂廣播節目，最初名為「WSM穀倉舞會」(WSM Barn Dance)，兩年後改為現名，由於節目聲名大噪，1943年移至位於納許維爾市中心「萊曼音樂廳」(Ryman Auditorium)播出，並於1974年在市中心以東約10哩處，興建專屬劇院與鄉村音樂園區「奧普里蘭」(Opryland)。

芭頓在1969年獲邀加入Grand Ole Opry之後曾經多次演出，如今該節目已獲金氏世界紀錄認證「全球播出時間最長的廣播節目」。

此外，芭頓點名知名鄉村酒吧「Tootsie's Orchid Lounge」，透露早年找不到藝人的話，「他們很可能就在Tootsie's」，該酒吧也是芭頓與多位歌手合作拍攝綜藝節目Dolly的場地。