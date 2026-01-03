湯米李瓊斯34歲愛女驚傳飯店身亡 死因待釐清

好萊塢老牌演員湯米李瓊斯（右）的愛女維多利亞（左）於元旦清晨被發現陳屍於加州舊金山一間飯店內，享年34歲。（取材自Instagram）

美國媒體報導，好萊塢老牌演員湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）之女維多利亞於元旦清晨被發現陳屍於加州舊金山 一間飯店內，享年34歲。

中央社引述時人雜誌（People Magazine）報導，美國娛樂媒體TMZ引用執法部門的消息來源，率先報導了維多利亞（Victoria Jones）去世的消息。

舊金山消防局向「時人」雜誌證實，當地時間1日凌晨約3時，消防人員接獲通報，前往位於市中心的費爾蒙特酒店處理一起醫療緊急事件。消防局指出，救援人員抵達現場時，發現一名未具名人士已死亡。舊金山警察局隨後也證實，警方與救護人員會合，宣告一名成年女性死亡，當時相關身分尚未正式對外公布。

不過，美國國家廣播公司灣區頻道（NBC Bay Area）引述警方消息人士說法指出，該名在飯店內被發現身亡的女性，已確認為維多利亞。警方表示，目前死因仍在進一步調查中，初步並未發現涉及他殺的跡象，案件細節仍有待釐清。

維多利亞是湯米李瓊斯與前妻克勞利（Kimberlea Cloughley）所生的女兒，兩人另有一個兒子奧斯汀，現年43歲。

維多利亞年幼時曾短暫參與影視演出，最早於2002年在父親主演的電影「MIB星際戰警2」中亮相。她也參與2005年「馬奎斯的三場葬禮」（The Three Burials of Melquiades Estrada）演出，這部電影由她父親自導自演，而她的繼母勞瑞爾-瓊斯（Dawn Laurel-Jones）擔任劇照攝影師。此片曾獲得2005年坎城影展最佳劇本獎，湯米李瓊斯並抱走最佳男主角獎。

79歲的湯米李瓊斯同時也是奧斯卡獎 得主，他因1993年電影「絕命追殺令」（The Fugitive）獲得最佳男配角獎。他還參演過「誰殺了甘迺迪」（JFK）、「MIB星際戰警」系列、「險路勿近」（No Country for Old Men）以及「林肯」（Lincoln）等多部備受好評的作品。