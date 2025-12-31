展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評

網路上許多留言批評珍妮佛羅培茲服裝露太多，她霸氣回應，「如果妳有這副美臀，妳也會想脫！」(路透)

珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)不讓社群媒體 的負面評論影響心情，昂首邁入2026年。現年56歲的她，去年12月30日在拉斯維加斯凱薩宮酒店(Caesars Palace)的競技場劇院(Colosseum)展開「Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas」駐唱演出，並在開幕首夜直接反擊網路酸民對其服裝的批評。

根據今日美國(USA Today)報導，開演首夜，珍妮佛羅培茲特別抽空在台上回應部分網友對她穿著風格的批評。根據TikTok 流傳的現場影片，珍妮佛洛佩茲 身穿亮片流蘇超短裙對觀眾表示，「謝天謝地我出道夠久，可以無視很多流言蜚語。社群媒體可能是地球上最悲哀、最刻薄的地方，但我有時也會覺得好笑，因為網民確實會說些逗趣的話。」

她隨後列舉了一些酸民常見的質疑，例如「為什麼拍照總要張嘴笑？」、「為什麼總穿成那樣？」、「為什麼不穿得像她這個年紀該有的樣子？」還有「為什麼總是穿得像沒穿一樣(naked)？」針對最後一點，珍妮佛羅培茲霸氣回應，「如果妳有這副美臀，妳也會想脫！」語畢隨即轉身走向舞台後方進行換裝，引起全場歡呼。