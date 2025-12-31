孩子都生了沒名分 梅爾吉勃遜分手小34歲辣女友

梅爾吉勃遜和莎琳羅斯交往9年並育有1子。（路透）

好萊塢 傳奇男星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）驚傳與交往多年的女友、編劇蘿莎琳．羅斯（Rosalind Ross）正式分手。外媒指出，現年69歲的梅爾與35歲的蘿莎琳已向「時人」雜誌證實結束這段9年關係。

兩人育有8歲兒子拉斯（Lars），於2017年出生，這也是梅爾9名子女中最年幼的一位。他倆表示：「雖然為人生這一章畫下句點令人感傷，但我們擁有一個美麗的兒子，未來也將繼續成為他最好的父母。」

巧合的是，拉斯誕生的時間點，正好落在梅爾執導的戰爭電影「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）獲得奧斯卡 提名前夕。梅爾當年曾感性表示：「一邊抱著剛出生的兒子，一邊聽著奧斯卡入圍名單，沒有比這更令人興奮的事了。」

蘿莎琳．羅斯原本是備受矚目的馬術選手，後來轉往影壇發展編劇與導演事業。她於2022年首度執導長片「Father Stu」，由馬克．華柏格主演；新作「God of the Rodeo」則找來希亞．拉博夫擔綱，目前仍在製作中。

然而，這對昔日伴侶2025年初才剛經歷人生低潮，他們位於加州 馬里布的豪宅在洛杉磯野火中全毀。所幸當時梅爾人在外地，蘿莎琳與兒子及時撤離，無人傷亡。梅爾事後表示：「最重要的是我所愛的人都平安無事，這才是我唯一在乎的事。」

感情方面，梅爾．吉勃遜的情史向來備受關注。他與前妻羅賓．摩爾（Robyn Moore）結婚31年，育有7名子女，兩人於2009年分居、2011年正式離婚，據傳高達4.25億美元的贍養費，被稱為好萊塢史上最昂貴的離婚案。隨後，他與俄羅斯音樂人奧克薩娜．格里戈里耶娃（Oksana Grigorieva）交往，並育有1女，但該段關係最終以官司與爭議收場。

近年來，梅爾在演藝圈的聲勢再度受到政治與爭議話題影響。他今年被美國前總統川普任命為「好萊塢特別大使」，與強．沃特、席維斯．史特龍等人並列。儘管演藝成就輝煌，但他過往涉及的酒駕、歧視性言論與家暴案件，仍時常被外界重新檢視。