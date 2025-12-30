喬治克魯尼全家成為法國人 厭惡美國狗仔文化「不適合養小孩」

我的頻道

記者陳穎／即時報導
喬治克隆尼和老婆正式取得法國籍。（路透）
喬治克隆尼和老婆正式取得法國籍。（路透）

法國政府相關文件顯示，好萊塢影星喬治克魯尼（George Clooney）已與妻子艾瑪（Amal Clooney）及一對龍鳳胎子女，正式取得法國國籍。此消息曝光後引發關注，外界普遍認為，克隆尼一家選擇落腳法國，與他長期對好萊塢育兒環境的憂慮，以及法國對隱私權的高度重視密切相關。

根據法新社與美國有線電視新聞網CNN報導，喬治克魯尼日前接受法國RTL廣播電台專訪時，曾公開稱讚法國對兒童與家庭隱私的保護制度。他直言，在法國生活讓他感到安心，「這裡沒有人拍孩子的照片，學校門口也不會藏著狗仔隊」。對於身為父親的他而言，這樣的環境彌足珍貴。

喬治克魯尼也幽默分享自己對法國文化的熱愛，笑稱即便上了超過400天的法文課，口說能力仍不盡理想，但依舊深深著迷於這個國家的語言與生活方式。他坦言，自己對於在洛杉磯、尤其是好萊塢文化氛圍下養育孩子始終感到擔憂，「我覺得他們很難在那樣的環境中，過上真正正常的生活」。

他進一步指出，法國社會對名氣的態度相對淡然，這正是他所嚮往的生活樣貌，「我不希望孩子走在街上還要擔心被偷拍，也不想他們被拿來與其他名人的孩子比較」。

外媒也提到，法國在1997年英國黛安娜王妃於巴黎因躲避狗仔追逐而發生致命車禍後，於2000年進一步強化反狗仔法規。現行法律對隱私保護相當嚴格，無論是在私人空間拍攝他人，或公開個人住址、電話等資料，都可能觸法。即便是名人，若其照片與公共利益無直接關聯，媒體刊登亦屬違法。

