尖叫女王超膽小 「顫懼」狂嗑巧克力蛋糕

「顫懼」由「艾美獎視后」塔緹安娜瑪斯蘭尼領銜主演。（圖／采昌國際多媒體提供）

由奧茲古柏金斯（Osgood Perkins）執導的最新駭人懼作「顫懼」（Keeper），請來「艾美獎 視后」塔緹安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）領銜主演。性格與喜好一拍即合的奧茲古與塔緹安娜，兩人都是「怪誕影后」雪莉杜瓦（Shelley Duvall）的粉絲，著迷於她不按常規演出的奇特感，因此在本片的表演呈現上，將她視為重要指標，並透過觀賞曾讓她奪下「坎城影后」的「三女性」（3 Women）一片準備角色。

塔緹安娜對此分享：「她在『鬼店』（The Shining）裡經歷巨大的情緒旅程，但在『三女性』卻是完全不同的表現方式，卻也依然保有難以界定的特質；觀眾不一定能看透她的情緒或想法，有著神秘與古怪的氣質，會讓人想『我好想知道這個人心裡在想什麼！』」對此，本片也將「鬼店」視為重要參考電影之一，並在片中藉由特定鏡頭，向這部經典名片致敬。

「顫懼」是塔緹安娜瑪斯蘭尼繼「史蒂芬金之猴子」（The Monkey）後，再度演出的驚悚懼作。接連演出兩部恐怖片的她，將在本片被人頭嚇到狂抖、語無倫次哭著求饒、歇斯底里尖叫奔逃，顫慄人心的驚悚表現獲得觀眾盛讚，更被譽為最新「尖叫女王」，不過她卻自爆：「其實恐怖片對我來說是全新領域，因為我之前太膽小了，很容易被嚇到，什麼都不敢看！」她並接續補充：「直到這五年才是我的恐怖片學習期，由我的重度恐怖迷老公帶我入坑。40歲過後，我好像有變勇敢一些，現在不會被嚇到了！」她並對「尖叫女王」這個稱號回應「非常榮幸！」

值得一提的是，片中一幕女主角著魔般徒手狂嗑巧克力蛋糕的戲碼，由於該蛋糕擁有「特殊」成分與意義，讓塔緹安娜在得知後忍不住驚呼：「這是什麼鬼？」但當得知拍攝本場戲時，竟然可以不停重複吃蛋糕，仍讓她相當興奮，並表示：「奧茲古告訴我可能會拍15次，我心想太好了，興奮到快要起飛，因為蛋糕真的超級超級好吃！我的天，我大概吃了快9個吧！那一刻拍起來超好玩，但又有點惡心就是了。」

「顫懼」描述莉茲（塔緹安娜瑪斯蘭尼飾演）與醫師男友麥康（羅希夫蘇德蘭飾演）來到一處被森林包圍的木屋度假，並慶祝交往一週年。踏入屋內不久，莉茲發現桌上擺著一盒來路不明的詭異蛋糕。麥康說那是管理員的貼心禮物，莉茲因此沒多放在心上。夜裡，麥康的堂弟戴倫（伯克特圖爾頓飾演）與模特兒女友敏卡（伊登韋斯飾演）突然造訪，敏卡趁男人離席時低聲警告莉茲：「這塊蛋糕很糟糕。」儘管心生疑惑，莉茲仍在麥康的堅持下吃了那塊蛋糕。自此，她的世界開始扭曲，血腥幻覺接連襲來，讓她逐漸失去對自身行為的控制。