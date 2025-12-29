碧昂絲夫婦砸一千萬美元 「富豪條款」建英國莊園

我的頻道

記者陳穎／即時報導
碧昂絲和老公Jay-Z砸重金建豪宅。（美聯社）
碧昂絲和老公Jay-Z砸重金建豪宅。（美聯社）

美國天王夫妻碧昂絲（Beyoncé）與Jay-Z傳出將利用一項被稱為「富豪專用漏洞」的英國規劃條款，在英國鄉間打造一座超豪華莊園。

據悉，兩人已買下位於科茨沃爾德（Cotswolds）、佔地58英畝（約1940坪）的土地，準備興建專屬豪宅。該地目前只有一棟破舊小屋，旁邊還有一座長滿藻類的湖泊，但已獲准興建一棟7房豪宅。

這項開發案之所以能過關，是因為符合英國政府「國家規劃政策框架」中的一項特殊豁免條款，即便在一般情況下會被拒絕的鄉村地區，只要建築設計達到「卓越品質、真正傑出，並反映最高建築標準」，仍可獲准興建新住宅。由於需要投入數百萬英鎊才能達到門檻，這項條款也被外界戲稱為「有錢人條款（rich person clause）」。

該地位於牛津郡，早在2021年就已取得規劃許可，但一直未動工。之後土地連同建築許可一併以750萬英鎊（約1千萬美元）對外出售，如今已售出，買家被認為正是44歲的歌手碧昂絲，以及56歲、饒舌天王Jay-Z。

房仲資料形容這塊土地「獨一無二」，並指出：「新宅基地位於一條蜿蜒穿越美麗鄉間的長車道盡頭，通往宛如童話般的林中湖泊。車道入口就在熱門村莊邊緣，距離名人最愛的Soho Farmhouse也不遠。」

資料中也提到，獲准興建的將是一棟大型現代風格住宅，部分結構將懸挑於自家湖泊之上，室內空間尺度驚人、採光極佳，並可飽覽壯麗的鄉村景色，「無論位置或規劃許可都無可匹敵」。目前碧昂絲與 Jay-Z 以及孩子們定居加州，但近年來已多次造訪該地區，顯示對英國鄉間生活相當嚮往。

碧昂絲

