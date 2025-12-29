法國五、六○年代性感女神 傳奇女星碧姬芭杜91歲逝世

碧姬芭杜1959年的照片。(美聯社)

世界知名的法國影壇傳奇女星碧姬芭杜(Brigitte Bardot)逝世，享壽91歲，她的「碧姬芭杜基金會」(Fondation Brigitte Bardot)28日證實這項消息。碧姬芭杜年輕時以美貌聞名，是1950及1960年代性感象徵，也是性解放代表人物之一，但她後來選擇急流勇退，投身動保運動。

美聯社報導，碧姬芭杜基金會發表聲明說，「碧姬芭杜基金會以無比哀痛的心情宣布，基金會創辦人兼主席、全球知名女影星暨歌手碧姬芭杜辭世。她選擇放棄備受肯定的演藝生涯，將畢生心力投入動物福利和基金會」。聲明稿未進一步說明碧姬芭杜的辭世時間與地點。

碧姬芭杜1956年主演「上帝創造女人」(And God Created Woman)，使她一夕之間成為性感偶像，獲得「性感小貓」稱號。她之後陸續參與約50部電影演出，息影後在法國南部過著隱居般的生活。她在1986年成立碧姬芭杜基金會，選擇放棄輝煌的演藝生涯，將生命與精力奉獻給動物福利及基金會。

碧姬芭杜於1934年出生於法國巴黎，童年時曾立志成為芭蕾舞者，於1952年踏入演藝圈，因1956年電影「上帝創造女人」走紅國際，獲得「性感小貓」的外號。她在該片的角色體現女性解放精神，相關爭議反而提升了她的人氣，使她成為1950及1960年代法國的性感象徵。

之後，碧姬芭杜又主演法國暨瑞士籍名導尚盧高達(Jean-Luc Godard)1963年作品「輕蔑」(Contempt)，使她獲得影評讚譽，「紐約時報 」稱讚這是她的巔峰之作。

在事業初期，當碧姬芭杜的身材曲線、濃眼線和性感嘟嘴登上法國電影海報時，人們經常把她與美國一代性感女星瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)相提並論。

除演藝生涯，碧姬芭杜也跨足歌壇，曾與法國傳奇歌手兼作曲家塞吉甘斯柏格(Serge Gainsbourg)合唱1968年法語歌曲「邦妮和克萊德」(Bonnie and Clyde)，兩人曾有過短暫及混亂的一段婚外情。

碧姬芭杜生涯參演47部電影，演出過多部音樂劇，錄製60多首歌曲，並曾進軍好萊塢，與已故老牌男星寇克道格拉斯(Kirk Douglas)合演電影。

但碧姬芭杜並不享受她的放蕩者角色，而是一直為被物化所苦，曾於1960年26歲生日當天自殺未遂，並在1973年快滿40歲時，選擇拋下名利，投入照顧流浪動物志業，並稱自己「厭倦了每天都要保持美麗」。在人生晚年，碧姬芭杜轉向支持極右派，曾表態支持法國極右翼領袖瑪琳．雷朋(Marine Le Pen)，並反對「法國的伊斯蘭化」。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)28日向碧姬芭杜致敬，並稱她是20世紀「傳奇」，體現自由的人生。

碧姬芭杜在2017年致函已故羅馬天主教教宗方濟各 (Pope Francis)時寫道：「你關注人類的苦難，卻反常地偏袒穆斯林移民，以犧牲中東基督徒的利益為代價；但比這些人更悲慘的，是動物的命運。」

她對穆斯林的看法也很直接，「我反對法國的伊斯蘭化！我們的祖先、祖父與父親，數百年來犧牲生命，將一波又一波的入侵者趕走。」晚年支持法國政治右派領袖雷朋，她說「我很喜歡瑪琳．雷朋 ，我不會掩飾這一點。她是唯一一位…有膽識的女人。」