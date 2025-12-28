好萊塢男星「甜茶」曬照慶30歲 自嘲「現在是叔叔級了」

「甜茶」提摩西夏勒梅歡慶30歲生日。（路透）

好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)27日歡度30歲生日，他在社群媒體 分享從童年至今的照片，並發文「謝謝你們的生日祝福，Timmy Tim正式成為叔叔(級人物)了。」自嘲自己開始變老。

擁有絕世美顏的甜茶在Instagarm分享包括踢足球、打桌球的照片，還有一張與父親馬克（Marc Chalamet）的合照；此外，也放上兩張近照，畫面中他剃著平頭、在水中游泳。

除了粉絲的祝福，甜茶還收到一份相當特別的生日驚喜：人稱「蘇珊大嬸」的英國歌手蘇珊波爾（Susan Boyle）親自錄製了一段生日快樂歌的影片。

兩人的緣分來自甜茶的最新電影「橫衝直闖」（Marty Supreme）。

原來，甜茶先前送給蘇珊大嬸一件電影「橫衝直闖」的外套作為禮物，而蘇珊大嬸則親自為他獻唱生日快樂歌。甜茶隨後在Instagram 限時動態轉發該影片，並寫道：「謝謝你，蘇珊」。

2025年對甜茶而言可說是收穫滿滿的一年。他憑藉在電影「巴布狄倫：無名之路（A Complete Unknown）」中飾演巴布狄倫（Bob Dylan）的表現，入圍奧斯卡、英國電影學院獎（BAFTA）、評論家選擇獎與金球獎 ，並最終在美國演員工會獎（SAG Awards）奪下影帝。

他在2月的頒獎典禮致詞時曾表示，自己「真的在追求卓越」。

「我知道大家通常不會這樣說，但我想成為偉大的人之一。我受到那些偉大人物的啟發，」他說道。