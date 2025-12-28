喜劇明星泰勒佩瑞又遭控性侵 求償7700萬

一名男演員指控喜劇明星泰勒佩瑞(圖)性侵，並求償7700萬美元。（美聯社）

喜劇明星兼製片人泰勒佩瑞(Tyler Perry)深陷性侵風暴，一名男演員出面指控遭其毒手並求償7700萬美元，也是近期內第二起指控這位影業大亨利用好萊塢權勢性騷擾 的案件。

據美聯社報導，原告羅德里奎茲(Mario Rodriguez)近日向加州 法院指控遭到佩瑞多次不當性騷擾，並在其洛杉磯 住所遭到性侵，並針對性侵、性騷擾和故意精神痛苦，索賠至少7700萬美元；同時原告也控告片商獅門(Lionsgate)影業對於佩瑞涉及的不當行為視而不見。

獅門影業尚未回應，佩瑞則委任律師發表聲明否認所有指控。

根據起訴書，2014年原告在洛杉磯健身房結識一名訓練師，後者告知原告佩瑞希望得到他的電話號碼，以便商討演藝工作，隨後佩瑞鼓勵原告參加喜劇驚悚片「梅迪亞萬聖節」(Boo! A Madea Halloween，由派瑞執導、編劇、主演)試鏡，並強調：「認識我，有我在你身邊可不是一件壞事。」

原告不出意料獲得演出該片機會，還被邀請至佩瑞家中作客，兩人觀賞電影時，佩瑞趁機觸碰原告身體，訴訟書清楚描述發生在2016年、2018年和2019年等多起不當性騷擾，其中一次佩瑞膽大包天試圖解開原告褲子，還有一次佩瑞直接拿起原告的手放在自己生殖器上，事後曾多次贈與原告5000美元現金。

羅德里奎茲表示，雖然曾經極力抵抗性騷擾，但直到另一名男演員狄克森(Derek Dixon)提出類似指控，才決定挺身而出，為自己討回公道。

報導指出，今年6月狄克森控告佩瑞，指控在參與佩瑞製作的電視劇The Oval和Ruthless時遭到性騷擾，該案最初由洛杉磯高等法院受理，但隨後移至喬治亞州聯邦法院，也是佩瑞工作室所在地。