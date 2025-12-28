我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

喜劇明星泰勒佩瑞又遭控性侵 求償7700萬

娛樂新聞組／綜合報導
一名男演員指控喜劇明星泰勒佩瑞(圖)性侵，並求償7700萬美元。（美聯社）
一名男演員指控喜劇明星泰勒佩瑞(圖)性侵，並求償7700萬美元。（美聯社）

喜劇明星兼製片人泰勒佩瑞(Tyler Perry)深陷性侵風暴，一名男演員出面指控遭其毒手並求償7700萬美元，也是近期內第二起指控這位影業大亨利用好萊塢權勢性騷擾的案件。

據美聯社報導，原告羅德里奎茲(Mario Rodriguez)近日向加州法院指控遭到佩瑞多次不當性騷擾，並在其洛杉磯住所遭到性侵，並針對性侵、性騷擾和故意精神痛苦，索賠至少7700萬美元；同時原告也控告片商獅門(Lionsgate)影業對於佩瑞涉及的不當行為視而不見。

獅門影業尚未回應，佩瑞則委任律師發表聲明否認所有指控。

根據起訴書，2014年原告在洛杉磯健身房結識一名訓練師，後者告知原告佩瑞希望得到他的電話號碼，以便商討演藝工作，隨後佩瑞鼓勵原告參加喜劇驚悚片「梅迪亞萬聖節」(Boo! A Madea Halloween，由派瑞執導、編劇、主演)試鏡，並強調：「認識我，有我在你身邊可不是一件壞事。」

原告不出意料獲得演出該片機會，還被邀請至佩瑞家中作客，兩人觀賞電影時，佩瑞趁機觸碰原告身體，訴訟書清楚描述發生在2016年、2018年和2019年等多起不當性騷擾，其中一次佩瑞膽大包天試圖解開原告褲子，還有一次佩瑞直接拿起原告的手放在自己生殖器上，事後曾多次贈與原告5000美元現金。

羅德里奎茲表示，雖然曾經極力抵抗性騷擾，但直到另一名男演員狄克森(Derek Dixon)提出類似指控，才決定挺身而出，為自己討回公道。

報導指出，今年6月狄克森控告佩瑞，指控在參與佩瑞製作的電視劇The Oval和Ruthless時遭到性騷擾，該案最初由洛杉磯高等法院受理，但隨後移至喬治亞州聯邦法院，也是佩瑞工作室所在地。

性騷擾 洛杉磯 加州

上一則

「向華強性能力超強」向太洩房事：無性就是無愛

下一則

只接「一番」？ 劉宇寧回應：我的價值不需靠番位證明

延伸閱讀

童在沃爾瑪險摔 他抱起遭控綁架 關47天後還冤

童在沃爾瑪險摔 他抱起遭控綁架 關47天後還冤
實境秀男星性侵2毛孩、猥褻未成年 俄亥俄州被捕

實境秀男星性侵2毛孩、猥褻未成年 俄亥俄州被捕
喜劇明星泰勒佩瑞陷性侵風暴 遭男演員求償7700萬元

喜劇明星泰勒佩瑞陷性侵風暴 遭男演員求償7700萬元
凱蒂佩芮前夫遭控性侵 拒不認罪…受害增至6女

凱蒂佩芮前夫遭控性侵 拒不認罪…受害增至6女

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測