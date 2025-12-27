愛妻不想看到… 喬治克隆尼換戲路「不再拍吻戲」

喬治克隆尼(右)不再於銀幕上演出親吻或浪漫情節，據傳與他的妻子艾瑪克隆尼(左)有關。(歐新社資料照片)

好萊塢 影星64歲的喬治克隆尼（George Clooney）近年來公開表示「不再於銀幕上演出親吻或浪漫情節」，有知情人士指出，這項決定未必單純源自年齡考量，而與妻子艾瑪克隆尼（Amal Clooney）對於這樣的畫面十分有意見。

根據「Radar Online」引述多名與喬治克隆尼親近友人的說法，透露這項決定並非完全由他單方面的想法。一名知情者指出，阿邁勒對於丈夫在現階段該如何呈現銀幕形象，有明確立場，雙方曾就此深入討論，最終她表達不希望看到他再拍攝包含親吻或性愛的親密場面，而喬治克隆尼選擇尊重她的意見。

現年64歲的喬治克隆尼日前受訪時透露，自己在年滿60歲後，曾與比他年輕17歲、身為人權律師的妻子進行過一次深談，並在那之後做出不再接演浪漫愛情戲的決定。他當時表示，這是對人生階段的自我調整，並提及自己向影壇傳奇保羅紐曼（Paul Newman）看齊，選擇在適當時機轉換戲路。

喬治克隆尼曾解釋，雖然目前仍能維持良好體能、甚至能與年輕人一同打籃球，但他也坦言，年齡終究無法忽視，直言自己不想與25歲的演員競爭，「那已經不是我的定位，25年後我就是85歲，不管吃多少能量棒，這都是現實」。

此外，他也坦承，成為父親後對工作型態的選擇產生明顯影響。喬治克隆尼表示，執導電影往往需要長時間在外奔波，這對有年幼孩子的他而言並不現實，因此現階段更希望留在家中陪伴孩子成長。

而喬治克隆尼在近期推出的新作「影星傑凱利」中，飾演一名步入晚年的演員，有熟悉內情人士指出，喬治克隆尼片中展現出過往較少見的脆弱面向，而刻意避免親密肢體接觸，也改變了他詮釋角色情感的方式，「這是他有意識的選擇，也反映出他目前的人生狀態」。