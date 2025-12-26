喬治克隆尼宣布「不再拍吻戲」 原因與小17歲愛妻有關

我的頻道

記者廖福生／即時報導
喬治克隆尼(右)和愛妻艾瑪育有一對雙胞胎。(歐新社)
喬治克隆尼(右)和愛妻艾瑪育有一對雙胞胎。(歐新社)

好萊塢影星喬治克隆尼（George Clooney）近年來公開表示「不再於銀幕上演出親吻或浪漫情節」，有知情人士指出，這項決定未必單純源自年齡考量，而與妻子艾瑪克隆尼（Amal Clooney）對於這樣的畫面十分有意見。

根據「Radar Online」引述多名與喬治克隆尼親近友人的說法，透露這項決定並非完全由他單方面的想法。一名知情者指出，艾瑪對於丈夫在現階段該如何呈現銀幕形象，有明確立場，雙方曾就此深入討論，最終她表達不希望看到他再拍攝包含親吻或性愛的親密場面，而喬治克隆尼選擇尊重她的意見。

現年64歲的喬治克隆尼日前受訪時透露，自己在年滿60歲後，曾與比他年輕17歲、身為人權律師的妻子進行過一次深談，並在那之後做出不再接演浪漫愛情戲的決定。他當時表示，這是對人生階段的自我調整，並提及自己向影壇傳奇保羅紐曼（Paul Newman）看齊，選擇在適當時機轉換戲路。

喬治克隆尼曾解釋，雖然目前仍能維持良好體能、甚至能與年輕人一同打籃球，但他也坦言，年齡終究無法忽視，直言自己不想與25歲的演員競爭，「那已經不是我的定位，25年後我就是85歲，不管吃多少能量棒，這都是現實」。

此外，他也坦承，成為父親後對工作型態的選擇產生明顯影響。喬治克隆尼表示，執導電影往往需要長時間在外奔波，這對有年幼孩子的他而言並不現實，因此現階段更希望留在家中陪伴孩子成長。

而喬治克隆尼在近期推出的新作「影星傑凱利」中，飾演一名步入晚年的演員，有熟悉內情人士指出，喬治克隆尼片中展現出過往較少見的脆弱面向，而刻意避免親密肢體接觸，也改變了他詮釋角色情感的方式，「這是他有意識的選擇，也反映出他目前的人生狀態」。

喬治克隆尼爆家中地位弱勢 常被當笨蛋遭兒「霸凌」
喬治克隆尼笑稱家中地位弱勢被當笨蛋 龍鳳胎「壞到骨子裡」
非洲取景、實彈爆破…「用武之地」求寫實 導演曝拍攝祕辛
非洲取景、實彈爆破… 導演申奧揭「用武之地」拍攝秘辛

