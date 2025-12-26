我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

「六人行」又一人走了 60歲男星帕特芬恩抗癌3年去世

編譯陳韻涵／綜合報導
家屬與經紀人悲痛證實，曾出演「六人行」等多部熱門影集的喜劇演員芬恩辭世。（取材自Instagram）
家屬與經紀人悲痛證實，曾出演「六人行」等多部熱門影集的喜劇演員芬恩辭世。（取材自Instagram）

喜劇演員帕特芬恩(Pat Finn)抗癌三年後辭世，享壽60歲。

「紐約郵報」報導，芬恩曾出演「左右不逢源」(The Middle)、「六人行」(Friends)、「歡樂單身派對」(Seinfeld)等多部熱門影集，深受觀眾喜愛。

家屬與經紀人悲痛證實芬恩已辭世。據了解，芬恩在2022年罹患膀胱癌，治療後一度穩定病情，後來復發且癌細胞擴散。親友則盛讚芬恩，「他在各方面都是一名真正的鬥士」。

喜劇演員傑夫戴伊(Jeff Dye)在社群「X平台」發文悼念芬恩具備「完美的幽默感」，形容芬恩對他而言「不只是明星，更是摯友。相約來世再見，像過去一樣搖擺、唱歌，甚至惡作劇」。

芬恩最廣為人知的角色，是2011年到2018年間在美國廣播公司(ABC)影集「左右不逢源」中飾演的「好人」比爾諾伍德(Bill Norwood)，他共出演23集。「左右不逢源」講述印第安納州一個工薪階層家庭的生活，主演包括帕特里夏希頓(Patricia Heaton)、尼爾弗林(Neil Flynn)、查理麥克德莫特(Charlie McDermott)等。 

芬恩生於伊利諾州芝加哥北郊埃艾文斯頓市(Evanston)，他就讀馬克特大學(Marquette University)期間曾與已故「周六夜現場」(SNL)喜劇明星克里斯法利(Chris Farley)一同打英式橄欖球，兩人後來在芝加哥加入「第二城」喜劇團(The Second City)並成為室友。

他早期演出哥倫比亞廣播公司(CBS)喜劇「喬治溫特秀」(The George Wendt Show)，但該劇集在1995年演出六集後告終。

芬恩接著陸續參演「風雲女郎」(Murphy Brown)、「德魯凱利秀」(The Drew Carey Show)、「70年代秀」(That '70s Show)，並於1998年在「歡樂單身派對」中飾演喬梅約(Joe Mayo)，2000年在「六人行」中飾演羅傑醫師(Dr. Roger)。

芬恩身後留下1990年結婚的妻子唐娜(Donna)，以及三名子女，分別為卡西迪(Cassidy)、凱特琳(Caitlin)與萊恩(Ryan)。

芝加哥 凱特 癌細胞

上一則

陪伴12年的偵訊女王說再見 天海祐希感性告白觀眾

下一則

大巨蛋演唱會前暖身 蔡依林搶先推「PLEASURE」快閃艙

延伸閱讀

演出「六人行」多部影集 男星帕特芬恩抗癌3年去世

演出「六人行」多部影集 男星帕特芬恩抗癌3年去世
9歲網紅抗癌5年過世 7月進入安寧病房 家人證實死訊　

9歲網紅抗癌5年過世 7月進入安寧病房 家人證實死訊　
英王抗癌有成明年療程減少 呼籲民眾盡早檢查

英王抗癌有成明年療程減少 呼籲民眾盡早檢查
英王查理三世抗癌報佳音 明年療程將減少 呼籲民眾盡早檢查

英王查理三世抗癌報佳音 明年療程將減少 呼籲民眾盡早檢查

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單